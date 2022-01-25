Глава БРК покинул пост после критики Токаева

Досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова в качестве главы Банка развития Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу БРК.



"Решением единственного акционера (АО "НУХ "Байтерек") от 24 января досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова в качестве председателя правления и члена совета директоров АО "Банк развития Казахстана", - говорится в сообщении.



Исполняющим обязанности главы БРК с 25 января назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления банка.



Напомним, 11 января Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц.