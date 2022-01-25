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Токаев о наведении порядка на таможне: Результаты не за горами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:13
Токаев о наведении порядка на таможне: Результаты не за горами
Фото:elements.envato.com
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о решительной работе по наведению порядка на таможенной границе и борьбе с недобросовестными предпринимателями, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"За последние годы внутрирегиональное сотрудничество вышло на качественно новый уровень. Ключевую роль в этом играет интенсивный и доверительный диалог государств. (...) Открываются современные пункты пропуска, запускаются дополнительные авиарейсы и железнодорожные маршруты. Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами", - сказал Токаев, выступая на онлайн-саммите "Центральная Азия - КНР".

Он заверил, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны при этом ни в коей мере не пострадают.

"Соответствующее поручение я дал правительству и правоохранительным органам. В приграничных зонах мы продолжим создавать инфраструктуру, включающую оптово-распределительные и агрологистические центры. Все эти меры уже благоприятно влияют на рост внутрирегиональной торговли", - сказал Токаев.

Он добавил, что товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии только за последний год увеличился почти на 40 процентов.

На заседании Мажилиса 11 января Токаев поручил разобраться с "бардаком", творящимся на таможенной границе с Китаем.

"Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил Глава государства.


Источник: tengrinews.kz
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