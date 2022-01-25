Сколько действует "зеленый" статус у ревакцинированных казахстанцев

В Управлении общественного здоровья города Алматы рассказали, на сколько продляется "зеленый" статус у ревакцинированных от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"При получении ревакцинации "зеленый" статус продляется еще на один год, то есть на 12 месяцев. Те, кто ревакцинировался в декабре, будут иметь "зеленый" статус до следующего декабря", - сообщила заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева.



По данным на 25 января, в Алматы ревакцинировались 122 960 горожан.



Напомним, что с 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами.



22 января на склад Управления общественного здоровья в Алматы поступило 12 000 доз вакцины "Спутник Лайт". Препарат предназначен для проведения ревакцинации.