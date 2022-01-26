На что еще можно потратить пенсионные излишки, определились в Минздраве

В Министерстве здравоохранения определились, на какие виды медицинских услуг можно будет потратить пенсионные накопления, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Специалисты ведомства подготовили документ, который даст право казахстанцам использовать свои пенсионные излишки на новые цели. Среди них возможность потратить накопления на лечение ребенка без уступки пенсионных выплат. Также предусмотрено использование пенсионных на лечение за рубежом.



Кроме того, предусмотрена норма внедрения механизма возмещения ранее понесенных затрат по лечению. Также расширен перечень медуслуг, на которые можно потратить накопления: это стоматологические услуги в медорганизациях на территории Казахстана, все виды ортопедии и все этапы имплантации, а также все виды ортодонтии, в том числе несъемные конструкции.



Помимо этого, есть возможность потратить пенсионные излишки на экстракорпоральное оплодотворение сверх объема обязательного социального медицинского страхования", - рассказали в департаменте организации медицинской помощи Минздрава.



Сообщается, что сейчас документ проходит стадию согласования с Министерством труда и соцзащиты, а также Агентством по регулированию и развитию финрынка. После этого он будет подписан министром здравоохранения и выйдет соответствующий приказ.



"Перечень медицинских услуг формируется с учетом потребностей населения. В новом документе в него включены дорогостоящие медуслуги, которые не покрываются гарантированным объемом бесплатной медпомощи и системой обязательного социального медицинского страхования. Стоит также отметить, что ограничений по сумме использования пенсионных излишков на медицинские услуги нет", - добавили в ведомстве.



Напомним, весной прошлого года алматинка пожаловалась на то, что не может потратить свои пенсионные накопления на лечение зубов. По ее словам, она нуждается в очень длительном лечении по линии ортодонтии, а стоимость данной услуги немалая. Девушка заявила, что своими силами не потянет и не сможет оплатить этот вид лечения.