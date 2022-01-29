11 753 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (28 января) в Казахстане зарегистрировано 11 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане - 1930,

в Алматы - 2253,

в Шымкенте - 130,

в Акмолинской области - 877,

в Актюбинской области - 408,

в Алматинской области - 582,

в Атырауской области - 267,

в Восточно-Казахстанской области - 407,

в Жамбылской области - 302,

в Западно-Казахстанской области - 495,

в Карагандинской области - 1797,

в Костанайской области - 595,

в Кызылординской области - 97,

в Мангистауской области - 147,

в Павлодарской области - 970,

в Северо-Казахстанской области - 430,

в Туркестанской области - 66.