«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 29 Января
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.83 KZT
  • €1 = 482.81 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

11 753 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

Просмотров:271 Опубликовано: Сегодня, 09:08
11 753 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане
Иллюстративное фото
За прошедшие сутки (28 января) в Казахстане зарегистрировано 11 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Из них:

в Нур-Султане - 1930,
в Алматы - 2253,
в Шымкенте - 130,
в Акмолинской области - 877,
в Актюбинской области - 408,
в Алматинской области - 582,
в Атырауской области - 267,
в Восточно-Казахстанской области - 407,
в Жамбылской области - 302,
в Западно-Казахстанской области - 495,
в Карагандинской области - 1797,
в Костанайской области - 595,
в Кызылординской области - 97,
в Мангистауской области - 147,
в Павлодарской области - 970,
в Северо-Казахстанской области - 430,
в Туркестанской области - 66.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика