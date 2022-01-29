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Сколько стоит «поджечь» границу?

Просмотров:376 Опубликовано: Сегодня, 09:29
Сколько стоит «поджечь» границу?
Иллюстративное фото
В четверг, 27 января в приграничной зоне между Кыргызстаном и Таджикистаном вновь разгорелся конфликт. Несколько человек были ранены. Также, по сообщениям СМИ, из мест перестрелки были эвакуированы женщины и дети.

По версии таджикских СМИ, конфликт начался с того, что в автомобили граждан Таджикистана начали бросать камни, когда они двигались из села Сомониен в джамаоат Чоркух. Версия Кыргызстана гласит, что таджикские жители стали вести строительство на приграничной территории, без предварительного уведомления. К сельчанам на место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем, чтобы не будоражить население и не допустить провокаций. Однако, несмотря на предупреждения, жители таджикской стороны перекрыли дорогу.

По сообщениям источников, пограничники Таджикистана стали обстреливать приграничные села Кыргызстана. А Таджикистан, в свою очередь, стал обвинять Кыргызстан в том, что тот первый начал обстрелы и, якобы, нарушал воздушное пространство соседей с помощью беспилотников. Власти Кыргызстана отвергают обвинения.

Так что же все-таки случилось?

Две недели назад, 11 января на сайте Госдепартамента США появилась информация о том, что ведомство США планирует запустить программу по развитию демократических институтов и гражданского общества в Таджикистане. В заявке говорится, что основной целевой аудиторией проекта должна стать молодежь страны в возрасте от 15 до 35 лет.

«Цель проекта - усилить потенциал независимых блогеров и влиятельных лиц в социальных сетях, чтобы они могли создавать контент, который может эффективным образом противодействовать дезинформации, пропаганде и экстремизму», - поясняется в документе.

В подтверждение в кыргызском сегменте интернета стала гулять «фото-жаба» президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

По сути, получается так, что проект направлен на интеллектуально подкованных ребят, у которых еще «детские мозги»?!

Также сообщается, что для таджикских журналистов разработают готовый визуальный материал, который они смогут использовать в своих репортажах и постах. К тому же, в Государственном департаменте США нацелены на то, чтобы способствовать распространению «антиэкстремистского контента» в традиционных СМИ путем вовлечения широкого круга людей с умеренными взглядами в создание «позитивного контента».

На все эти мероприятия ведомство выделяет 550 тысяч долларов Таджикистану. Конкретно не указано, куда и на что пойдут эти деньги. Один из возможных вариантов можно наблюдать в виде эскалации конфликта между странами.И уже сейчас в некоторых ТГ-каналах и группах жители двух стран стали обвинять друг друга в развязывании военных действий. Например, это подтверждается некоторыми комментариями на просторах «Фейсбук».

Отметим, что Кыргызстан и Таджикистан являются активными членами ОДКБ. А судя по тому, как реагировала некоторая прозападная часть Кыргызстана и Казахстана на помощь извне, «вбросы» в соц.сетях против ОДКБ будут продолжаться. Например, на сайте «Kloop.kg» под публикацией «ОДКБ призвал Таджикистан и Кыргызстан немедленно прекратить стрельбу на границе» уже стали появляться комментарии на тему того, что ОДКБ – как организация не нужна. Якобы, ОДКБ «только проснулась».

Естественно, что общественным мнением можно управлять. Недавние митинги «прозападных» грантоедов Кыргызстана против ввода войск ОДКБ в Казахстан - яркое тому подтверждение.

Еще в ноябре 2021 года известный казахстанский политолог Досым Сатпаев высказывался в одном из интервью таким образом:

Москва пытается активно использовать ситуацию в Афганистане для усиления военно-политических позиций в Центральной Азии. ОДКБ — это структура, которая напоминала колосс на глиняных ногах, репутация и имидж организации были относительно невысоки (кстати, выход Узбекистана из ОДКБ был очень грамотным ходом [бывшего президента] Ислама Каримова, как, впрочем, и невступление в Евразийский экономический союз). Сейчас Россия пытается всем доказать, что ситуация в Афганистане настолько ухудшилась, что только ОДКБ, и, следовательно, Россия, является главным гарантом безопасности. Я лично считаю, что страны Центральной Азии должны сами укреплять военное взаимодействие друг с другом. Они не должны зависеть от каких-то крупных геополитических игроков с точки зрения военной поддержки. Потому что такая зависимость небесплатная, за любой протекторат нужно платить, в том числе и частью своей независимости. Независимость не стоит выеденного яйца, если вдруг выяснится, что за эти 30 лет мы не смогли обеспечить свою собственную безопасность, и нам опять нужен некий старший брат, без разницы кто — Россия, Китай или США. Страны Центральной Азии могут взаимодействовать, объединяться, усиливать кооперацию в военно-политической, экономической, водно-энергетической сферах. Тогда мы можем создать некий региональный альянс, у которого будут свои интересы и с которым будут считаться, это немаловажно.

Как мы видим, налицо четкое следование позиции, что ОДКБ не нужна. Однако, если не ОДКБ, то кто или что сможет защитить страны Центральной Азии в случае агрессии? А может получиться так, что внутренний конфликт между странами, будут использовать «внешние силы» для своих целей.Тем более, деньги уже уплачены, нужно отрабатывать.

Следует отметить, Госдеп не сообщает, что такое «антиэкстремистский контент». А «традиционные СМИ» – это, наверное, те, которые освещают ситуацию, как нужно самому Департаменту? И под «умеренными взглядами» понимается большая часть либерального сообщества?

Ценой стравливания киргизов и таджиков друг с другом стала судьба 12 человек: 11 получили ранения, 1 убит.

Как сообщила ночью 28 января киргизская погранслужба, «по итогам переговоров ... достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен — Исфана; о совместном патрулировании сотрудниками правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов».

Будем надеяться, что в неспокойном районе снова воцарится мир. Не очень хочется иметь версию «Казахстан.2.0». Но проблема явно требует системного решения, чтобы не лилась кровь людей, много десятилетий живущих рядом, граждан стран-союзников по ОДКБ. Может быть Организация Ташкентского договора, успешно погасившая насилие в Казахстане, может помочь и в урегулировании приграничных конфликтов Киргизии и Таджикистана?


Источник: stanradar.com
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