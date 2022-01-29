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Арман Оспанов проиграл на турнире лиги Хабиба

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Арман Оспанов проиграл на турнире лиги Хабиба
Фото: instagram.com/arman__ospanoff/
Казахстанский боец смешанного стиля Арман Оспанов (11-5) неудачно дебютировал в лиге Eagle FC, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В последнем поединке предварительного карда 32-летний Оспанов бился с 28-летним Диланом Сальвадором (4-1) из Франции. Противостояние завершилось победой француза техническим нокаутом по итогам двух проведенных раундов.

Во второй пятиминутке "Сункару" удалось отправить оппонента в красивый нокдаун, однако концовку этого раунда забрал Сальвадор мощной атакой у сетки. На третий раунд Оспанов не вышел из-за полученного повреждения, и в итоге победа была присуждена его сопернику.

По предварительным данным, Сальвадор травмировал ногу Оспанова своими лоукиками. После боя француз подтвердил, что эти удары были частью его геймплана против казахстанца.

Отмечается, что это дебютное выступление для обоих спортсменов в лиге Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов.


Источник: tengrinews.kz
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