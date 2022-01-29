Технические университеты России включены в список вузов для программы «Болашак»

Несколько технических университетов России включены в список зарубежных вузов для обучения по программе «Болашак», говорится в сообщении Министерства образования и науки. Таким образом министерство выполняет поручение президента Касым-Жомарта Токаева, данное им во время встречи с бизнесменами 21 января.



«Я в целом хочу переформатировать образование в нашей стране. Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров и прочее. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы. Программу «Болашак» мы переориентируем. Будем отправлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию. А, может быть, в первую очередь в Россию, в известные технические вузы», - сказал тогда Токаев.



Всего в перечень входят более 200 вузов 27 стран. Теперь в списке следующие российские университеты для обучения по техническим направлениям: Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт.



Также в настоящее время министерством ведется работа по включению в список Национального исследовательского технического университета «МИСиС» и Национального исследовательского университета ИТМО.



Отметим, что наряду с этим «Болашак» будет расширять географию для обучения и другими странами и вузами.



«Казахстанцам предоставлен достаточно большой выбор как стран, так и самих вузов. Только в прошлом году мы расширили географию четырьмя странами, среди которых Австрия, Чехия, Ирландия и Южная Африка. При этом надо понимать, что возможности для поступления по программе «Болашак», например, в Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Оксфордский университет или в Принстонский университет и др., остаются прежними. И то, что список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, предоставит нашим выпускникам лишь еще больше возможностей в выборе университетов и расширит доступ к обучению по техническим направлениям. Кроме того, мы делаем акцент именно на технических направлениях подготовки», – сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.