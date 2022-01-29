Терапевт Астафьева назвала астению и головные боли частыми симптомами "омикрона"

Специалист также предупредила, что результатом вирусных инфекций у заразившихся часто становится обострение хронических заболеваний.



Терапевт Марина Астафьева сообщила, что у человека, заболевшего штаммом коронавируса "омикрон", могут наблюдаться астения и головные боли.



"Вы знаете, вообще, у нас вирусная инфекция, любая, вызывает и астению, и головные боли. Вирус, который попадает в клетку, он попадает в клетку любого органа. У них бывают, конечно, излюбленные места. Например, вирус гепатита очень любит клетки печени, пневмококк любит лёгкие и так далее. Вообще, вирус отличается от бактерии тем, что он живёт внутри клетки. Мало того что он живёт, он ещё и выделяет токсины", — пояснила врач в беседе со "Звездой".



По словам терапевта, когда вирус попадает в клетку, в процессе жизнедеятельности он выделяет яды в достаточно большом количестве. В зависимости от "входных ворот", какое количество вируса попало, какая иммунная система у человека имеется, справится ли она, идёт повсеместное отравление организма. И это может проявляться как слабость, астения, ломка в костях, головные боли и другое. Медик также предупредила, что результатом вирусных инфекций зачастую становится обострение хронических заболеваний у человека.



Это, например, онкозаболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, связанные с щитовидной железой или с другими органами. Им вообще очень плохо, этим людям. Для них головные боли и астения — это вообще, наверное, самое лёгкое, что можно представить", — предупредила Марина Астафьева.



Кроме того, она отметила, что, когда в организм попадает вирус, происходит отравление, причём довольно серьёзное, которое даёт осложнение и на почки, и на все органы, и на лёгочную ткань, а потому именно головная боль, астения, слабости будут обязательно сопутствовать с самого начала болезни. Эксперт предупредила, что недомогания человек будет испытывать и после "омикрона", либо других вирусных болезней. Поэтому не нужно сразу после выздоровления пытаться вернуться в привычный образ жизни. После болезни у пациента подорвана иммунная система, поскольку он перенёс отравление, принимал препараты, влияющие на здоровье, поэтому безусловно человеку будет первое время плохо.