«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 29 Января
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.83 KZT
  • €1 = 482.81 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Терапевт Астафьева назвала астению и головные боли частыми симптомами "омикрона"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:29
Терапевт Астафьева назвала астению и головные боли частыми симптомами "омикрона"
Иллюстративное фото
Специалист также предупредила, что результатом вирусных инфекций у заразившихся часто становится обострение хронических заболеваний.

Терапевт Марина Астафьева сообщила, что у человека, заболевшего штаммом коронавируса "омикрон", могут наблюдаться астения и головные боли.

"Вы знаете, вообще, у нас вирусная инфекция, любая, вызывает и астению, и головные боли. Вирус, который попадает в клетку, он попадает в клетку любого органа. У них бывают, конечно, излюбленные места. Например, вирус гепатита очень любит клетки печени, пневмококк любит лёгкие и так далее. Вообще, вирус отличается от бактерии тем, что он живёт внутри клетки. Мало того что он живёт, он ещё и выделяет токсины", — пояснила врач в беседе со "Звездой".

По словам терапевта, когда вирус попадает в клетку, в процессе жизнедеятельности он выделяет яды в достаточно большом количестве. В зависимости от "входных ворот", какое количество вируса попало, какая иммунная система у человека имеется, справится ли она, идёт повсеместное отравление организма. И это может проявляться как слабость, астения, ломка в костях, головные боли и другое. Медик также предупредила, что результатом вирусных инфекций зачастую становится обострение хронических заболеваний у человека.

Это, например, онкозаболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, связанные с щитовидной железой или с другими органами. Им вообще очень плохо, этим людям. Для них головные боли и астения — это вообще, наверное, самое лёгкое, что можно представить", — предупредила Марина Астафьева.

Кроме того, она отметила, что, когда в организм попадает вирус, происходит отравление, причём довольно серьёзное, которое даёт осложнение и на почки, и на все органы, и на лёгочную ткань, а потому именно головная боль, астения, слабости будут обязательно сопутствовать с самого начала болезни. Эксперт предупредила, что недомогания человек будет испытывать и после "омикрона", либо других вирусных болезней. Поэтому не нужно сразу после выздоровления пытаться вернуться в привычный образ жизни. После болезни у пациента подорвана иммунная система, поскольку он перенёс отравление, принимал препараты, влияющие на здоровье, поэтому безусловно человеку будет первое время плохо.


Источник: life.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика