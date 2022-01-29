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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане заблокировали 22 поезда с российским грузом

Просмотров:280 Опубликовано: Сегодня, 17:04
В Казахстане заблокировали 22 поезда с российским грузом
baigenews.kz
На территории Казахстана уже почти три недели простаивают более 1,6 тысячи вагонов (22 железнодорожных состава) с российскими грузами.

Поводом для блокировки стала неуплата провозного платежа по инфраструктуре в адрес госкомпании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ). Об этом со ссылкой на представителей Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС) и российских экспедиторов «Эникарго» и «Литкола» пишут «Ведомости».

По состоянию на четверг, 27 января, срок простоя достигает 20 дней. В вагонах находятся лесные и строительные грузы, металлоконструкции, товары народного потребления. КТЖ отказывается разрешить движение составов, пока перевозку не оплатят.

При этом в АОЖДПС утверждают, что действовали согласно правилам. Передать средства должен был казахстанский экспедитор «ТОО «Альжанов А. А.». Он получил на эти цели 370 миллионов рублей, после чего скрылся с ними, и отыскать его не могут.

Один из собеседников издания заметил, что не понимает, как вагоны прошли погранпереход и оказались в Казахстане при задолженности по платежам. Зампредседателя АОЖДПС Денис Семенкин не исключил, что в махинации замешаны сами сотрудники КТЖ. Ведь при согласовании экспедитора они подтвердили его платежеспособность, а в момент, когда в страну шло большое количество вагонов, не блокировали неоплаченные перевозки, передает m.lenta.ru.

В свою очередь президент национального центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин напомнил, что перевозчики в Средней Азии требуют, чтобы за тариф платил резидент. В этом случае у российской компании есть два выхода — найти местного партнера или открыть филиал в стране. Но по второму пути могут пойти только крупные операторы.

Собеседники издания полагают, что проблема пока выглядит нерешаемой, и единственный выход — повторная оплата. При этом с учетом простоя КТЖ может потребовать от грузоотправителей не 370 миллионов, а более 500 миллионов рублей. Экспедиторы хотят добиться от КТЖ хотя бы моратория на начисления штрафов, но диалог по этому поводу далек от завершения.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:58
экспедитор «ТОО «Альжанов А. А.». Он получил на эти цели 370 миллионов рублей, после чего скрылся с ними, и отыскать его не могут.

Чем больше сумма украденного тем труднее поиски виновного

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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