Средняя зарплата в Казахстане превысила 275 тысяч тенге

По данным Бюро национальной статистики, в четвертом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 275 580 тенге, сообщает zakon.kz.
При этом индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020 года составил 118,2%, реальной – 108,7%.
- В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 546,4 тыс. тенге (в два раза выше среднереспубликанского уровня), в финансовой и страховой деятельности – 520,7 тыс. тенге (в 1,9 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 442 тыс. тенге (в 1,6 раза), в сфере информации и связи – 370,1 тыс. тенге (в 1,3 раза, соответственно), — сообщили в бюро национальной статистики.
Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы зафиксированы в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 167,3 тыс. тенге и водоснабжения; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов – 169,1 тыс. тенге.
В регионах самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечается в Атырауской области – 420,4 тыс. тенге, что в 1,5 раза выше среднереспубликанского показателя.
В Северо-Казахстанской области ее величина составила 203 тыс. тенге, что на 26,3% ниже среднего уровня по стране.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz