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Средняя зарплата в Казахстане превысила 275 тысяч тенге

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 18:57
Средняя зарплата в Казахстане превысила 275 тысяч тенге
Иллюстративное фото
По данным Бюро национальной статистики, в четвертом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 275 580 тенге, сообщает zakon.kz.

При этом индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020 года составил 118,2%, реальной – 108,7%.

- В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 546,4 тыс. тенге (в два раза выше среднереспубликанского уровня), в финансовой и страховой деятельности – 520,7 тыс. тенге (в 1,9 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 442 тыс. тенге (в 1,6 раза), в сфере информации и связи – 370,1 тыс. тенге (в 1,3 раза, соответственно), — сообщили в бюро национальной статистики.

Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы зафиксированы в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства – 167,3 тыс. тенге и водоснабжения; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов – 169,1 тыс. тенге.

В регионах самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечается в Атырауской области – 420,4 тыс. тенге, что в 1,5 раза выше среднереспубликанского показателя.

В Северо-Казахстанской области ее величина составила 203 тыс. тенге, что на 26,3% ниже среднего уровня по стране.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 5 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 19:47
Цитата: Pinochet
бесконечная глупость наших чиновников действительно бесконечна.

Они судят по своим каждодневным шабашкам с откатов...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 19:43
бесконечная глупость наших чиновников действительно бесконечна.
 
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 Бродяга (Посетители) Сегодня, 19:23
Наги_Актау,
Балаболы и пустозвоны .
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 19:17
Так быстро :-), вроде пару недель назад президент говорил что 50 тыс тенге
 
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 kot_85 (Посетители) Сегодня, 19:06
Да от куда они берут такие суммы?
 
 

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