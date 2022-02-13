Что происходит с организмом, когда бросаешь курить

Курение - крайне вредная привычка, которая значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых, легочных, эндокринных и онкологических заболеваний. Тем не менее продажа табака разрешена практически во всех странах мира.



Большинство курящих понимают, насколько эта привычка пагубна для здоровья, однако отказаться от от нее быстро и легко не могут. Однако понимание того, какие изменения в организме ждут человека после отказа от курения, поможет принять твердое решение и прекратить потребление табака.

Человеческий организм уникальный механизм способный восстанавливаться. В случае, если человек преодолел психологический барьер и твердо решил бросить курить, то с организмом начинаются изменения практически сразу:



- за 20 минут уменьшается частота сердечных сокращений и давление;

- за 12 часов концентрация угарного газа в крови снижается до нормальных значений;



- в течение 2-12 недель улучшается кровообращение и работа легких. В это же время улучшается настроение, сон становится крепче, в теле появляется энергия.

за 1-9 месяцев уменьшаются одышка и кашель. Это особенно важно тем, кто имеет дыхательные заболевания (астма).



В течение года риск развития ишемической болезни сердца уменьшается в 2 раза (по сравнению с курящими), а через 15 лет риск инсульта снижается до такого же уровня, как у людей без этой вредной привычки.



Через 10 лет риск развития рака легких сокращается в 2 раза, также снижается вероятность появления рака полости рта, горла, пищевода, мочевого пузыря, шейки матки и поджелудочной железы.



Положительные последствия для организма, если мужчина или женщина бросает курить, можно отследить по дням. Стоит отметить, что избавление от вредной привычки благоприятно влияет и на репродуктивную систему - снижается риск появления импотенции, проблем с зачатием, преждевременных родов, выкидышей и рождения детей с низкой массой тела.



Если человек бросит курить в 30 лет, его ожидаемая продолжительность жизни возрастет примерно на 10 лет, в 40 — на 9 лет, в 50 — на 6 лет и в 60 — на 3 года.

Отказ от курения благоприятно сказывается и на здоровье находящихся рядом с курящим человеком детей, снижая риск возникновения респираторных заболеваний, например, астмы.



Отказавшись от курения, за год можно сэкономить до 100 тысяч тенге (если выкуривать одну пачку, стоимостью 600 тенге в два дня).

Пи длительном курении сразу отказаться от привычки может быть крайне сложно. Поэтому стоит посетить специалиста (психолога или психотерапевта) и выработать тактику по отказу от пагубной привычки.



Что может помочь при отказе от курения



Для отказа от курения можно попробовать выбросить пепельницы, сигареты и зажигалки и все, что вам напоминает о сигаретах. Также стоит попросить близких и друзей, не курить рядом с вами.



Также при возникновении желания выкурить сигарету можно попить воды, зажевать жвачку, сделать несколько упражнений или выйти на прогулку. Любые действия, которые могут отвлечь вас от мысли о сигаретах.



Также можно найти единомышленников в городе или сети и найти поддержку у тех ,кто также решил отказаться от курения.

На первых порах отказа, можно использовать никотинозаместительную терапию в виде специальных жвачек, патчей, ингаляторов, леденцов и спреев.

В случае необходимости, также можно обратиться к врачу, который пропишет лекарства, помогающие бросить курить.