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Сколько человек в Казахстане зарабатывают более 500 тысяч тенге

Просмотров:444 Опубликовано: Сегодня, 09:25
Сколько человек в Казахстане зарабатывают более 500 тысяч тенге
Иллюстративное фото
В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам рассказали, сколько человек в Казахстане живут за чертой бедности, сколько человек зарабатывают менее 50 тысяч и более 500 тысяч тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответ на официальный запрос Tengrinews.kz в ведомстве сообщили, что, по данным третьего квартала 2021 года, уровень бедности составил 5,3 процента. Таким образом, 1 005 447 человек в стране живут за чертой бедности.

"Один раз в год бюро проводит обследование по структуре и распределению заработной платы работников, полностью отработавших апрель, по результатам которого в 2021 году из числа обследуемых наемных работников - 2,9 миллиона человек - среднюю заработную плату до 45 000 тенге получали 1,2 процента работников - 35,3 тысячи человек. От 45 001 до 60 000 тенге – 6,5 процента работников - 187 тысяч человек. Свыше 500 000 тенге - 5,4 процента работников - 159,3 тысячи человек", - ответили в пресс-службе ведомства.

Также в Бюро статистики предоставили данные о среднемесячной зарплате в динамике с 2011 по 2021 год по актуальному на каждый период курсу Национального банка:

в 2011 году среднемесячная зарплата казахстанца составляла 90 028 тенге, или 624 доллара;
в 2012-м - 101 263 тенге, или 679 долларов;
в 2013-м - 109 141 тенге, или 717 долларов;
в 2014-м - 121 021 тенге, или 675 долларов;
в 2015-м - 126 021 тенге, или 568 долларов.;
в 2016-м - 142 898 тенге, или 418 долларов;
в 2017-м - 150 827 тенге, или 463 доллара;
в 2018-м - 162 673 тенге, или 472 доллара;
в 2019-м - 186 815 тенге, или 488 долларов;
в 2020-м - 213 003 тенге, или 516 долларов;
в 2021-м - 248 791 тенге, или 584 доллара.

В ведомстве пояснили, каким образом определяется средняя заработная плата казахстанцев.

"Данные о среднемесячной заработной плате бюро рассчитывает на основе ежеквартальной и годовой статистической отчетности предприятий, путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий и на количество месяцев в отчетном периоде", - объяснили в бюро.

Отмечается, что показатель среднемесячной заработной платы формируется с учетом подоходного налога, пенсионных отчислений, премий и надбавок.

"Данная методология расчета среднего уровня заработной платы по принципу учета начисленной заработной платы считается основной и применяется в статистической практике большинства стран для обеспечения сопоставимости данных с показателями других стран", - добавили в Бюро статистики.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • tolk
 Гроза (Посетители) Сегодня, 09:34
Из отчёта видно что зарплата падала на протяжении 10 лет. И это отчёт официальный, значит скрыть падение уровня доходов уже невозможно. Поднимайте зарплаты рабочих на 100%! Этим государство лишь вернёт долги своим гражданам. Списывайте полностью все частные кредиты и займы, не важно за счёт вкладов юридических лиц, за счёт налогов на бизнес - как угодно, этим вы дадите хотя бы какой то шанс на развитие страны.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 09:32
Весь ужень большая часть жетибая каламкас и кажанбас.это жирики .а тут кала жолдары и все кто убирает метут бедняки.мало нас по ковид 19 разделили.теперь на баев и рабов
 
 

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