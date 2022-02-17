Сколько человек в Казахстане зарабатывают более 500 тысяч тенге

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам рассказали, сколько человек в Казахстане живут за чертой бедности, сколько человек зарабатывают менее 50 тысяч и более 500 тысяч тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ответ на официальный запрос Tengrinews.kz в ведомстве сообщили, что, по данным третьего квартала 2021 года, уровень бедности составил 5,3 процента. Таким образом, 1 005 447 человек в стране живут за чертой бедности.



"Один раз в год бюро проводит обследование по структуре и распределению заработной платы работников, полностью отработавших апрель, по результатам которого в 2021 году из числа обследуемых наемных работников - 2,9 миллиона человек - среднюю заработную плату до 45 000 тенге получали 1,2 процента работников - 35,3 тысячи человек. От 45 001 до 60 000 тенге – 6,5 процента работников - 187 тысяч человек. Свыше 500 000 тенге - 5,4 процента работников - 159,3 тысячи человек", - ответили в пресс-службе ведомства.



Также в Бюро статистики предоставили данные о среднемесячной зарплате в динамике с 2011 по 2021 год по актуальному на каждый период курсу Национального банка:



в 2011 году среднемесячная зарплата казахстанца составляла 90 028 тенге, или 624 доллара;

в 2012-м - 101 263 тенге, или 679 долларов;

в 2013-м - 109 141 тенге, или 717 долларов;

в 2014-м - 121 021 тенге, или 675 долларов;

в 2015-м - 126 021 тенге, или 568 долларов.;

в 2016-м - 142 898 тенге, или 418 долларов;

в 2017-м - 150 827 тенге, или 463 доллара;

в 2018-м - 162 673 тенге, или 472 доллара;

в 2019-м - 186 815 тенге, или 488 долларов;

в 2020-м - 213 003 тенге, или 516 долларов;

в 2021-м - 248 791 тенге, или 584 доллара.



В ведомстве пояснили, каким образом определяется средняя заработная плата казахстанцев.



"Данные о среднемесячной заработной плате бюро рассчитывает на основе ежеквартальной и годовой статистической отчетности предприятий, путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий и на количество месяцев в отчетном периоде", - объяснили в бюро.



Отмечается, что показатель среднемесячной заработной платы формируется с учетом подоходного налога, пенсионных отчислений, премий и надбавок.



"Данная методология расчета среднего уровня заработной платы по принципу учета начисленной заработной платы считается основной и применяется в статистической практике большинства стран для обеспечения сопоставимости данных с показателями других стран", - добавили в Бюро статистики.

