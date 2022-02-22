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Учёные выяснили необходимое число чашек кофе в день для снижения риска ранней смерти

Просмотров:447 Опубликовано: Сегодня, 17:03
Учёные выяснили необходимое число чашек кофе в день для снижения риска ранней смерти
Иллюстративное фото
Специалисты установили, что польза напитка, вероятно, связана не с кофеином, а с содержащимися в нём антиоксидантами. При этом важно использовать свежемолотый кофе, а не растворимый.

В ходе проведения эксперимента, длившегося 11 лет, учёные определили, что человеку для снижения риска преждевременной смерти нужно пить три чашки молотого кофе. Об этом сообщает The Sun.

В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто употреблял такое количество напитка, риск был ниже на 12%. Кроме того, у таких людей на 17% был снижен риск сердечных заболеваний и на 21% — инсульта. Доктор Пал Маурович-Хорват, участвовавший в исследовании, объяснил, что для анализа специалисты использовали МРТ.

"Мы обнаружили, что регулярное употребление кофе в умеренных количествах полезно для здоровья сердца, и предположили, что напиток может замедлить его возрастные изменения", — уточнил он.

Однако учёные подчеркнули, что положительные результаты могут быть только после употребления свежемолотого кофе, а не растворимого. Также установлено, что польза кофе, вероятно, связана не с кофеином, а с содержащимися в нём антиоксидантами.


Источник: life.ru
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