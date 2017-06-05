Lada.kz запускает установленный на базе «Стигл» датчик температуры воды

Узнать температуру воды на побережье Актау можно по информации датчиков, установленных на яхте и на базе отдыха «Стигл», а также по данным, предоставляемым филиалом РГП на ПВХ «Казгидромет» по Мангистауской области. Кроме того, пользователи Lada.kz могут посмотреть температуру воды в районе мыса Песчаный, базы отдыха Кендерли и Сауры.
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Короткий адрес раздела- lada.kz/t.
Список баз отдыха можно посмотреть здесь. Выбрать пляж для отдыха можно здесь.
Lada.kz желает пользователям отличного лета!