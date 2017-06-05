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ЛАДА.kz » Блог редакции

Опубликовано: Сегодня, 13:04

Просмотров: 176

Lada.kz запускает установленный на базе «Стигл» датчик температуры воды

Данные обновляются каждые 10 минут. Оборудование работает в тестовом режиме.

Узнать температуру воды на побережье Актау можно по информации датчиков, установленных на яхте и на базе отдыха «Стигл», а также по данным, предоставляемым филиалом РГП на ПВХ «Казгидромет» по Мангистауской области. Кроме того, пользователи Lada.kz могут посмотреть температуру воды в районе мыса Песчаный, базы отдыха Кендерли и Сауры.

Короткий адрес раздела- lada.kz/t.

Список баз отдыха можно посмотреть здесь. Выбрать пляж для отдыха можно здесь.

Lada.kz желает пользователям отличного лета!


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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:15
Э-хе-хе.... И без датчиков этим летом фиг ошибёшься, если скажешь: вода в море - жесть, дубак дубацццкий! suicide
 
 

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