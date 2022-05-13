Где искать лучших брокеров бинарных опционов?

Поиск бинарного оператора является делом стоящим. Лучшие брокеры не гарантируют трейдеру плюсовой торговли, но предоставляют множество комфортных условий. Давайте узнаем, как выбирать подходящие площадки, используя актуальные данные.

Выбор бинарной компании

Трейдерам предлагают услуги множество операторов бинарных опционов. От большого количества всегда страдает качество. Поэтому максимально комфортные условия встречаются не на всех площадках.

Чтобы не отдавать деньги мошенникам, и не терять их из-за недостатков функционала, надо уметь подбирать брокеров. Для этого используют разные способы:



Можно найти совет на форумах или получить его от знакомых трейдеров. Но полезным он будет в том случае, если у новичка и советующего одинаковые стили и предпочтения.



Кто-то пытается самостоятельно анализировать условия операторов, что может стать непосильной задачей или привести к ошибочному результату.



Большинство торговцев используют рейтинги. Это подборки компаний, проверенных специалистами. В этом случае задача упрощается — информация уже собрана, а лучшие площадки собраны в ТОП.



Какой бы способ ни предпочтет пользователь, всегда надо следовать алгоритму поиска.

Разумно определить цель — что хочет получить клиент от площадки — определенный опцион, высокую доходность, хорошо знакомый актив, бонусы или что-то другое. По этому направлению найти несколько подходящих брокеров.

Проверку стоит начать из репутации и проверки легальности. Для этого изучают отзывы на независимых порталах и данные о лицензии на сайте регулятора. Убедившись в надежности, по обзорам ищут описания интересующих характеристик, и выбирают лучшие условия. С помощью демосчета или реальных ставок испытывают терминал. Важно посмотреть как оператор выводит деньги. Если все приемлемо, начинают торги.

Актуальные данные

В результате конкурентной борьбы или по другим причинам компании могут изменять размер доходности, вводить новые бонусы или устранять неэффективные акции. Такие действия приводят к изменениям условий. Значит, важно следить за датой публикации обзора.

Если использовать рейтинги, будет меньший шанс ошибиться. Например, актуальный рейтинг лучших брокеров бинарных опционов вы можете посмотреть здесь https://binium.ru/top-10-brokerov-binarnyh-optsionov/. Поисковую систему можно настроить на выдачу данных за неделю, месяц и другие диапазоны. Если пользователь не знает как это сделать, можно в поисковую строку ввести словосочетание типа «актуальные бинарные компании», или похожее по смыслу.

В выдаче появятся результаты со свежей информацией. Среди лучших площадок появляются следующие:



Pocket Option;



Intrade Bar;



Binarium;



Binomo;



IQ Option;



Olymp Trade;



Expert Option;



Qutex;



RaceOption.



Эти операторы входят в ТОП лучших согласно спискам популярности разных авторов. Рассмотрим как это происходит.

Как формируется рейтинг

Алгоритм состоит из нескольких шагов. Сначала определяются списки брокеров и характеристик для изучения. Затем специалисты собирают информацию из разных источников. В число проверяемых критериев входят:



Наличие лицензии. Сертификат, выданный в оффшоре, лучше, чем отсутствие какого-либо документа.



Скорость и минимальный размер выплат денег.



Поддержка клиентов.



Разнообразие опционов.



Доходность от сделок.



Функционал терминала.



Тарифные планы.



Минимальный депозит.



Бонусы и акции.



Удобство использования сайта.



В общей сложности авторы могут изучать и оценивать десятки параметров. Сравнение и окончательное количество баллов выводит компьютер. Согласно полученных оценок брокеров размещают в подборке.