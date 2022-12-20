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Как сократить расходы по кредиту: 3 способа

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 16:27
Как сократить расходы по кредиту: 3 способа
Занимаем.kz
Взять кредит и не переплатить невозможно. Банку придётся платить проценты, а ещё в зависимости от типа кредитования тратиться на оформление страховок, консультации юристов, подписки. Но переплату можно свести к минимуму. Как это сделать, рассказали эксперты финансового маркетплейса Занимаем.kz.

Не платите за дополнительные услуги



Задача сотрудника банка при оформлении кредита – продать как можно больше дополнительных услуг. Но от большинства из них заёмщик может отказаться:

  •  страховки – обязательно только страхование залога, например при ипотеке, все остальные оформляются добровольно;

  •  консультации юристов – информацию, необходимую для оформления кредита, заёмщик может собрать из открытых источников самостоятельно;

  •  подписки – могут быть полезны, но оплачивать их необязательно.



Нередко банки делают так, что заёмщику приходится пользоваться дополнительными услугами. Например, если клиент отказывается страховать жизнь и здоровье по ипотеке, могут повысить ставку или уменьшить сумму и срок.

Погашайте досрочно



Чем раньше закроете задолженность, тем меньше заплатите банку. Это работает как при полном досрочном, так и при частично-досрочном погашении. Но выгода будет зависеть от схемы платежей:

  •  при аннуитетной максимально снизить расходы можно, если погашать долг досрочно в первой половине срока;

  •  при дифференцированной это не так важно, поскольку проценты начисляются в течение всего срока кредита, а не в первую его половину.



Арнур Еркенбаев из Занимаем.kz не советует использовать для досрочного погашения онлайн займы на карту. Плата за проценты в МФО не перекроет экономию от досрочного погашения.


Помните, банки не имеют права штрафовать заёмщиков, которые решили внести всю сумму кредита раньше указанного в договоре срока. Единственное правомерное требование – письменное уведомление кредитора заранее, обычно за 10–30 дней до предполагаемой даты платежа.

Используйте рефинансирование



Один и тот же тип кредита в разных банках может выдаваться под разные проценты, иногда разбег составляет более 5-7% годовых. Особенно актуально рефинансирование при крупных долгосрочных кредитах – автомобильных и ипотечных.

Если вы взяли деньги несколько лет назад, а сейчас нашли более выгодное предложение, подайте заявку на рефинансирование. При этом учтите, что:

  •  вы должны соответствовать требованиям нового банка, в том числе в плане платёжеспособности;

  •  в прежнем банке не должно быть просрочек;

  •  если разница между старой и новой ставками меньше 1-2%, рефинансирование не имеет смысла – вы потратите столько же на повторную оценку жилья, переоформление залога и др.



Особенно выгодным рефинансирование становится, если снижается базовая ставка – параллельно падают и проценты по банковским кредитам.

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