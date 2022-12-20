Как сократить расходы по кредиту: 3 способа

Взять кредит и не переплатить невозможно. Банку придётся платить проценты, а ещё в зависимости от типа кредитования тратиться на оформление страховок, консультации юристов, подписки. Но переплату можно свести к минимуму. Как это сделать, рассказали эксперты финансового маркетплейса Занимаем.kz.
Не платите за дополнительные услуги
Задача сотрудника банка при оформлении кредита – продать как можно больше дополнительных услуг. Но от большинства из них заёмщик может отказаться:
- страховки – обязательно только страхование залога, например при ипотеке, все остальные оформляются добровольно;
- консультации юристов – информацию, необходимую для оформления кредита, заёмщик может собрать из открытых источников самостоятельно;
- подписки – могут быть полезны, но оплачивать их необязательно.
Нередко банки делают так, что заёмщику приходится пользоваться дополнительными услугами. Например, если клиент отказывается страховать жизнь и здоровье по ипотеке, могут повысить ставку или уменьшить сумму и срок.
Погашайте досрочно
Чем раньше закроете задолженность, тем меньше заплатите банку. Это работает как при полном досрочном, так и при частично-досрочном погашении. Но выгода будет зависеть от схемы платежей:
- при аннуитетной максимально снизить расходы можно, если погашать долг досрочно в первой половине срока;
- при дифференцированной это не так важно, поскольку проценты начисляются в течение всего срока кредита, а не в первую его половину.
Арнур Еркенбаев из Занимаем.kz не советует использовать для досрочного погашения онлайн займы на карту
. Плата за проценты в МФО не перекроет экономию от досрочного погашения.
Помните, банки не имеют права штрафовать заёмщиков, которые решили внести всю сумму кредита раньше указанного в договоре срока. Единственное правомерное требование – письменное уведомление кредитора заранее, обычно за 10–30 дней до предполагаемой даты платежа.
Используйте рефинансирование
Один и тот же тип кредита в разных банках может выдаваться под разные проценты, иногда разбег составляет более 5-7% годовых. Особенно актуально рефинансирование при крупных долгосрочных кредитах – автомобильных и ипотечных.
Если вы взяли деньги несколько лет назад, а сейчас нашли более выгодное предложение, подайте заявку на рефинансирование. При этом учтите, что:
- вы должны соответствовать требованиям нового банка, в том числе в плане платёжеспособности;
- в прежнем банке не должно быть просрочек;
- если разница между старой и новой ставками меньше 1-2%, рефинансирование не имеет смысла – вы потратите столько же на повторную оценку жилья, переоформление залога и др.
Особенно выгодным рефинансирование становится, если снижается базовая ставка – параллельно падают и проценты по банковским кредитам.На правах рекламы