Main Capitals отзывы: можно советовать брокера?

В Интернет-пространстве сегодня работают сотни брокерских фирм. Но далеко не все они рекомендованы к сотрудничеству. Надежного брокера найти не так-то просто. И хорошо, что существует проверенный финансовый посредник Main Capitals, с которым действительно не страшно торговать. Опытный онлайн-брокер имеет высокий рейтинг доверия инвестиционного сообщества, подкрепленный отзывами о Main Capitals активных участников финансовых рынков.
Main Capitals отзывы: каково мнение инвесторов?
Чтобы понять, можно пользоваться услугами брокера или нет, стоит внимательно присмотреться к отзывам о Main Capitals В Сети. Тем более, что отзывы о Main Capitals доступны на многих веб-ресурсах:
• Solarcoin (https://solarcoin.ru/news/main-capitals-otzyvy-chem-platforma-brokera-luchshe-ostalnyx/
);
• Rusvest;
• Reddit;
• Blogspot;
• Rucoins.
В отзывах о Main Capitals авторы скрупулезно рассматривают достоинства и недостатки брокерского дома.
Преимущества платформы, согласно отзывам о Main Capitals:
• Это отличный брокер для новичков, у которых мало денег. Минимальный депозит составляет всего 100 долларов США.
• Забота об образовании клиентов имеет огромное значение для торговли. Благодаря семинарам, обзорам рынков, вебинарам, инструментам и образовательным статьям трейдеры могут развить и улучшить свои торговые навыки.
• Онлайн-посредник жестко регулируются почти во всех юрисдикциях на планете, что делает его максимально безопасным выбором.
• Гибкое кредитное плечо достигает значений 1:500.
• Открыт доступ к более чем 400 инвестиционных инструментов во всех классах активов.
К чести торговой площадки, негативные отзывы о Main Capitals практически не встречаются. А если они и появляются, то речь идет о мелких недочетах, которые оперативно устраняются с помощью компетентной службы поддержки.
Регламент Main Capitals
Брокерская компания жестко регулируется во многих юрисдикциях мира. Основные регулирующие органы, выдавшие лицензии онлайн-брокеру:
• Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority (FCA)).
• Управление финуслуг Сент-Винсента и Гренадин (SVG FSA).
Эти надзорные структуры находятся в странах первого мира, где действуют строгие законы. Таким образом, клиентам компании не стоит беспокоиться о безопасности.
Чтобы предложить дополнительную защиту инвесторам, посредник предпринял еще некоторые усилия:
• Сформировал компенсационный фонд под юрисдикцией FCA в размере до 20 000 евро на одну учетную запись.
• Подключил опцию защиты от отрицательного баланса для всех пользователей своих сервисов.
Благодаря десятилетнему опыту, онлайн-брокер сделал все необходимое для того, чтобы свести к минимуму неторговые риски клиентов.
Депозиты и снятие средств
Брокер придерживается политики нулевых сборов на депозиты и снятие средств. Это касается всех банковских карт, электронных и цифровых кошельков. Пополнение счета происходит мгновенно, без каких-либо скрытых расходов. Фактический минимум для открытия счета составляет 100 долларов США.
Вывод средств на площадке также отлично организован. Для получения денег достаточно оставить заявку в Личном кабинете. Процесс полностью оцифрован, поэтому средства приходят в течение оговоренного в Регламенте срока — 3 дня. Авторы отзывов о Main Capitals утверждают, что редко ждут свои деньги более суток.
Регистрация учетной записи на платформе Main Capitals
Открытие счета на онлайн-площадке — простой и главное, автоматический процесс. Все, что нужно сделать инвестору, это убедиться, что указываемая в регистрационной анкете информация является точной. Также стоит быть готовым предоставить удостоверение личности и подтверждение адреса проживания.
После одобрения учетной записи можно пополнить счет на любую сумму от 100 долларов США, открыть программу для трейдинга и начать торговать.
Программа для трейдинга
Благодаря программному обеспечению UTIP, ставшему лидером торговых платформ, трейдеры получают все, что хотят. Используя эту онлайн-платформу, онлайн-трейдеры:
• Торгуют разнообразными финансовыми активами различных классов.
• Пользуются опцией Торговля в один клик.
• Имеют спреды от 0 пунктов.
• Применяют инструменты технического анализа, в том числе 50+ индикаторов и средств рисования.
• Могут наблюдать за графиками на 9 таймфреймах.
Согласно отзывам о Main Capitals, у брокера — одна из самых надежных платформ в мире. Она никогда не подводит.
Образование и исследования
Образование — один из аспектов, с которым международный брокер справляется просто отлично. На сайте есть видеоинструкция по использованию торговой платформы и множество тематических видеороликов. Пользователь может глубоко погрузиться в такие темы, как введение в финансовые рынки, управление рисками, управление капиталом, торговые стратегии и т.п.
Что касается исследований, брокерская компания предлагает доступ к инструментам технического анализа, экономическому календарю и разделу, посвященному актуальны рыночным трендам.
Клиентам компании не нужно подписываться на сторонние источники и торговые сигналы. Эксперты Аналитического центра обеспечивают их всем необходимым для заключения прибыльных сделок.
Согласно отзывам о Main Capitals, большим удобством является многоязычный перевод образовательных и исследовательских ресурсов.
Выводы
Main Capitals предлагает торговлю с низким минимальным депозитом. Любой онлайн-трейдер, который достаточно обучен/опытен, сможет быстро определить, какой стартовый капитал ему, скорее всего, принесет выгоду.
Трейдинг на международной платформе вызывает чувство абсолютной защищенности, поскольку брокер является одним из наиболее строго регулируемых в мире. Имея защиту от отрицательного баланса, инвестор может быть уверены, что никогда не потеряет больше, чем внес на онлайн-счет.
Сотрудничество с площадкой протекает гладко, если следовать установленным правилам. Финансирование депозитов и снятие средств осуществляется быстро и надежно, нет скрытых комиссий, а спреды вполне конкурентоспособны.
Онлайн-брокер вполне может быть рекомендован для прибыльной торговли на финансовых рынках.
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