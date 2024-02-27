Total Group отзывы: брокер без недостатков?

Британский брокер Total Group обслуживает клиентов из более чем 80 стран. Он имеет представительства в большинстве мировых финансовых центров. Количество активных счетов на его платформе давно уже превысило 200 000. Рейтинг брокерской компании со временем не падает, а только растет. Отрицательные отзывы о Total Group в Сети не появляются. В чем же секрет британского брокера? Неужели он идеален?
Отзывы о Total Group: что говорят реальные клиенты?
Сетевые ресурсы с развернутыми отзывами о Total Group на русском языке:
• Reddit;
• vc ru;
• Blogspot;
• Rusvest (https://rusvest.ru/news/total-group-otzyvy-skolko-mozhno-zarabotat-s-brokerom/
);
• Rucoins;
• Solarcoin.
Из отзывов о Total Group следует, что пользователи торгуют на британской онлайн-платформе, поскольку их привлекает:
• торговля в легальной среде;
• наличие механизмов для защиты прав онлайн-трейдеров;
• хорошее предложение финансовых активов (230+);
• кредитное плечо до 1000:1;
• гибкий выбор учетных записей с требуемыми депозитами от 1000 до 25000 долларов США;
• низкий уровень расходов;
• высокотехнологичное программное обеспечение для трейдинга собственной разработки;
• компетентная техподдержка.
Согласно отзывам о Total Group, большинство его клиентов, торгующих на финансовых рынках, годами не задумываются о смене инвестиционной площадки.
Преимущества и недостатки Total Group
Основные преимущества брокерской компании, по мнению авторов отзывов о Total Group:
• Проприетарная веб-платформа брокера эффективно обслуживает трейдеров всех уровней опыта и предлагает более 70 технических индикаторов, экономическую информацию и ленту новостей.
• На платформе нет ограничений на краткосрочные торговые стратегии, разрешены скальпинг, хеджирование и неттинг.
• Надзор со стороны известных регуляторов, таких как FCA и ЦБ РФ, делает онлайн-брокера надежным и заслуживающим доверия.
• Бренд имеет отличную репутацию и 13-летний опыт работы, отмеченный множеством наград.
• Минимальный депозит в 1000 долларов США позволяет сразу выводить сделки инвесторов напрямую в пул поставщиков ликвидности.
• Спреды на онлайн-площадке узкие, скрытые комиссии отсутствуют.
• Диапазон способов оплаты не уступает предложениям самых именитых конкурентов, поддерживая, в том числе международные и региональные электронные ПС и криптопереводы.
• Вывод средств производится в автоматическом режиме без ручного вмешательства, что гарантирует соблюдение оговоренных в Регламенте сроков (до 72 часов).
• Крупные внутридневные трейдеры получают скидки и льготы.
В качестве недостатков авторы отзывов о Total Group отмечают отсутствие поддержки клиентов по выходным и опции копи-трейдинга.
Особые услуги
Британский брокер прославился целой линейкой специальных сервисов, доступных только клиентам его компании.
Обучение
На платформе проводится очень качественное обучение. Разнообразие мини-курсов способно впечатлить даже самого искушенного трейдера. И если конкуренты зачастую ограничиваются только контентом для новичков, британский брокер подходит к процессу обучения серьезно.
Новички получают общие знания о финансовых рынках и знакомятся с основными положениями технического и фундаментального анализа. Далее есть выбор по темам. Темы охватывают:
• Построение собственной торговой системы.
• Разбор основных стратегий торговли.
• Изучение правил риск-менеджмента.
• Основные аспекты психологии трейдинга.
• Знакомство с редкими индикаторами.
И это далеко не все, что предлагает команда брокера обучающимся.
Кроме обучения на курсах, пользователям доступно участие в вебинарах и «живых» торговых сессиях с профессиональными трейдерами. Во время «живых» сессий ведущие управляют позициями в режиме реального времени с подробными объяснениями своих шагов. Их сделки можно копировать, параллельно получая необходимые знания. У сервиса двойное назначение — научить начинающего участника финрынков торговать на практике и оградить от ошибок, ведущих к утере депозита.
Торговые сигналы Total Group
Эксперты и аналитики, нанятые брокерской фирмой, круглосуточно мониторят рынки в поиске прибыльных торговых идей. Результаты своего труда они оформляют в виде торговых сигналов (ТС) и бесплатно передают их онлайн-трейдерам.
Ежедневно пользователи получают от трех до шести сигналов на вход в рынок. Кроме наименования актива, точки входа и направления сделки, ТС содержат рекомендуемые уровни размещения стоп-лосс и тейк-профит. Характерно, что сигналы поставляются для самых разных финансовых рынков — от валютного до фондового и криптовалютного, что свидетельствует о разноплановых компетенциях и высокой квалификации приглашенных экспертов/аналитиков.
Индивидуальное наставничество
Еще один, по отзывам о Total Group, востребованный на онлайн-платформе сервис — персональное наставничество. Каждый новичок после регистрации получает личного помощника. Функции наставника:
• помочь освоиться на инвестиционной площадке;
• познакомить со всем доступным функционалом программного обеспечения;
• подробно рассказать о возможных расходах (спреды, свопы, комиссии за позицию);
• предостеречь от неоправданных рисков;
• подключить клиента к необходимым сервисам, например, ТС, записать на ближайший вебинар или на групповой мини-курс и т.п.
Услуга предназначена для начинающих, но воспользоваться ею может каждый.
Заключение
Total Group использует не самые распространенные формы сотрудничества с онлайн-трейдерами. И в этом его большое преимущество. Конкуренты, которые ограничиваются набором стандартных услуг, не имеют высокого рейтинга и малопривлекательны для пользователей. Современному трейдеру важно, чтобы о нем заботились, а не оставляли наедине с переменчивы рынком, где так легко потерять деньги. Для многих его клиентов Total Group — идеальный партнер.
На правах рекламы