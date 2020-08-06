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Машкевич Александр Антонович о международном горно-металлургическом конгрессе

Просмотров:203 Опубликовано: Сегодня, 11:22
Машкевич Александр Антонович о международном горно-металлургическом конгрессе
Казахстанский бизнесмен Александр Машкевич
Казахстанский бизнесмен Александр Машкевич за 25 лет существования Eurasian Resources Group сделал все для развития Группы. Одно удовольствие узнавать историю роста ERG, смотреть на этапы совершенствования диверсифицированной компании. Очень плодотворным для Eurasian Resources Group стал 2016 год. Именно тогда компания приняла участие в XX-м Петербургском международном экономическом форуме. Детали - в материале.

Для процветания Eurasian Resources Group главным акционерам и всем ключевым персонам в Группе необходимо участвовать во всех важных экономических форумах международного характера. Это позволяет наладить деловые связи, получить новых деловых партнеров и инвесторов, наладить открытый диалог со СМИ. Машкевич отмечает, что скандал, разжигаемый в желтой прессе по поводу участия бизнеса в таких мероприятиях, часто фейковый. Такие моменты бизнесмен вспоминает в позитивном ключе: на форуме компания открыто показала конкурентам и общественности, к чему нужно стремиться.

Александр Машкевич чаще всего вспоминает именно о ПМЭФ, который состоялся четыре года назад. Именно тогда акционер ERG смог наладить деловые связи с главными гостями на встрече с президентом Российской Федерации и премьер-Министром Италии. Кроме Александра Машкевича от Казахстана на ПМЭФ-2016 приехал первый президент РК - Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Машкевич: Петербургский международный форум и экономический скандал

Казахстанский бизнесмен вспоминает продуктивный и одновременно самый сложный для ERG год с ностальгией. Как упоминалось ранее, в 2016 году состоялся ПМЭФ, где Евразийская Группа смогла обзавестись полезными знакомствами.
Со слов Александра Машкевича, акционеры и руководители Eurasian Resources Group провели ряд встреч, самых важных за всю историю существования Группы. Бенедикт Соботка и Альдияр Казтаев, доверенные лица ERG (главный исполнительный директор, председатель наблюдательного совета ТОО «Евразийская Группа») совместно с международными партнерами, представляющими Люксембург, отыскали большое количество важных решений и инновационные инициативы. Все это дало мощный импульс для развития бизнеса.

Сам же Александр Машкевич на мероприятии высказался по поводу китайской модели экономики. Как отметил казахстанский миллиардер и один из лидеров Евразийской Группы, «Китай видит на столетия вперед». Сотрудничество с КНР имеет много позитивных моментов для казахстанского бизнеса. Резервы Китая невероятно масштабны.

“Все четко понимают возможности Китая, тем более руководство республики. Хотелось бы добавить о перепроизводстве, ведь здесь дела обстояли в 2016 году несколько по-другому.

Проблема была актуальной для всех производителей металлов. И главной задачей ERG стало решить ее. Мы понимали, что это будет долгий, сложный и болезненный процесс, но также мы понимали, что справимся”, - добавил Александр Антонович Машкевич.
Участники ПМЭФ в свою очередь отметили, что компания ERG была одним из долгожданных гостей. «Евразийская Группа» - лидер казахстанской экономики. Трудно найти лучше делового партнера, ведь не каждая компания может называться номером один в производстве различного сырья и ведущим участником Eurasian integration.

Александр Машкевич отметил, что за все 25 лет существования ERG, именно Россия была преданным партнером Группы. Это ключевая страна, если смотреть со стороны коммерческого присутствия. Он заявил, что с РФ их связывают долгосрочные партнерские отношения. Встреча на XX-м Петербургском международном экономическом форуме просто закрепила и без того хорошее сотрудничество между странами. Также на ПМЭФ казахстанский миллиардер встретился с деловыми партнерами, которые уже много лет являются постоянными покупателями продукции Eurasian Resources Group. В свою очередь, ERG закупает товары у российских поставщиков. Это и называется – взаимовыгодное сотрудничество.

Конгресс Astana Mining & Metallurgy: еще один проект, который финансирует ERG

С 2010 года ежегодно проходит конгресс Astana Mining & Metallurgy. Это еще одно отраслевое мероприятие в горно-металлургической отрасли, которое помогает наладить партнерские связи между странами.

“В мире бизнеса однозначно должны ежегодно проходить встречи подобные Astana Mining & Metallurgy и Петербургскому международному экономическому форуму.
На подобных мероприятиях решаются самые масштабные вопросы: мировая экономика, рост или снижение популярности горно-металлургической индустрии, инвестиционное сотрудничество и многое другое”, - заявил Машкевич.

Скандал в прессе вызывает тот факт, что АММ уже 10 лет является одним из самых масштабных мероприятий, которое спонсируют ERG и другие крупные компании. И всегда у журналистов возникает вопрос: почему другие отрасли не могут быть настолько инновационными?

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