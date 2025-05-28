Сколько девочек в Мангистау получили прививки от ВПЧ

Гульнар Куркинбаева. Фото: ЦОК МО

Заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнар Куркинбаева в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций рассказала, что вакцинация от ВПЧ проводится дважды с интервалом в 6 месяцев в дозе 0,5 мл в мышцу плеча.

Спикер в очередной раз развеяла миф антиваксеров о том, что прививка приводит к бесплодию.

После вакцинации могут возникнуть легкие побочные эффекты, такие как боль в месте инъекции, покраснение или отек, головная боль и лихорадка. Важно отметить, что вакцина против ВПЧ не влияет на репродуктивное здоровье женщин и не приводит к бесплодию. Эти факты подтверждены многолетними исследованиями в развитых странах мира. Мангистауской области в этом году выделена вакцина против вируса папилломы человека в количестве 17 062 доз. Вакцина «Гардасил-4», защищающая от вируса папилломы человека типа 6, 11, 16, 18, приобретается по специальному заказу в США и Великобритании. С начала года в нашем регионе вакцинация против вируса папилломы человека на первом этапе получили около 2000 человек, а на втором – более 1100 человек», - рассказала Гульнар Куркинбаева.

В ходе брифинга специалист онкогинеколог Мангистауского областного онкологического диспансера Акерке Илес рассказала, что с 30 сентября 2024 года по 22 мая 2025 года проводилась вакцинация против вируса папилломы человека.