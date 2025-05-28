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28.05.2025, 10:05

Сколько девочек в Мангистау получили прививки от ВПЧ

Медицина 0 801 Ольга Максимова

Стало известно, какое количество девочек в регионе было охвачено вакцинацией против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает Lada.kz.

Гульнар Куркинбаева. Фото: ЦОК МО
Гульнар Куркинбаева. Фото: ЦОК МО

Заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнар Куркинбаева в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций рассказала, что вакцинация от ВПЧ проводится дважды с интервалом в 6 месяцев в дозе 0,5 мл в мышцу плеча.

Спикер в очередной раз развеяла миф антиваксеров о том, что прививка приводит к бесплодию.  

После вакцинации могут возникнуть легкие побочные эффекты, такие как боль в месте инъекции, покраснение или отек, головная боль и лихорадка. Важно отметить, что вакцина против ВПЧ не влияет на репродуктивное здоровье женщин и не приводит к бесплодию. Эти факты подтверждены многолетними исследованиями в развитых странах мира. Мангистауской области в этом году выделена вакцина против вируса папилломы человека в количестве 17 062 доз. Вакцина «Гардасил-4», защищающая от вируса папилломы человека типа 6, 11, 16, 18, приобретается по специальному заказу в США и Великобритании. С начала года в нашем регионе вакцинация против вируса папилломы человека на первом этапе получили около 2000 человек, а на втором – более 1100 человек», - рассказала Гульнар Куркинбаева.

В ходе брифинга специалист онкогинеколог Мангистауского областного онкологического диспансера Акерке Илес рассказала, что с 30 сентября 2024 года по 22 мая 2025 года проводилась вакцинация против вируса папилломы человека.  

Из 6797 девочек в возрасте 11 лет 3016 получили первую прививку. Из 6303 12-летних девочек – 2257 получили первую прививку. Из 5732-х 13-летних девочек – 2137 получили первую прививку. Что касается второй прививки: привито 362 девочки 11 лет. 758 из 12-летних девочек были вакцинированы, 992 из 13-летних девочек были вакцинированы. Итого всего 2112 девочек были охвачены второй прививкой. Побочных эффектов после прививки не зарегистрировано, - проинформировала Акерке Илес.

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