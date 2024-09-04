Когда школьники Актау уйдут на осенние каникулы?

Несмотря на то, что учебный год только начался, в Актауском городском отделе образования уже предоставили Lada.kz данные о том, когда школьники уйдут на осенние каникулы.
По данным пресс-службы отдела, осенние каникулы у школьников продлятся неделю.
Школьники уйдут на отдых с 28 октября по 3 ноября включительно (7 дней), - сообщили в пресс-службе.
Ранее журналист Lada.kz побывала на торжественной линейке для 1 и 11 классов в Специализированном IT-лицее, подготовив для читателей фотоисторию об этом празднике. Подробнее по ссылке.
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