Как может разрешиться вопрос с открытием русскоязычных классов в новой школе Актау

Фото жителей 17 микрорайона

Родителям школьников сообщили, что на афишированное в СМИ сообщение о наборе детей в новое учебное заведение подано большое количество заявок. Теперь же рассматривается вариант трехсменного обучения.

Если так будет, то наши дети вполне должны поместиться с учителями. Такой вариант нас устраивает, - говорят жители 17 микрорайона.

По вопросу сложностей с попаданием на прием к главе региона родители написали обращение через сервис «eOtinish». Им сообщили, что их запишут в порядке очереди.

Напомним, ранее родителям школьников обещали открыть начальные классы с русским языком обучения в новом учебном заведении №31 в 17 микрорайоне. Корреспондент Lada.kz выяснял, почему таких классов не будет.

Позже выяснились подробности, где родители школьников обвинили чиновников и директора школы в обмане, что они переиграли ситуацию.