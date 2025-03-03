Школьников вернули на традиционный формат обучения в Актау

В связи с улучшением погодных условий обучение будет офлайн, передает Lada.kz.
По информации отдела образования Актау, сегодня, 3 марта, из-за улучшения погоды, II-сменные классы дошкольных и 1-11 классы общеобразовательных школ будут переведены на традиционный формат обучения.
Напомним, с 27 февраля в связи со сложной обстановкой на дорогах школьников областного центра перевели на дистанционное обучение.
Планировалось, что и 3 марта школьники будут учиться дистанционно.
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