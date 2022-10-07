Касым-Жомарт Токаев: Выборы – это не обыденное мероприятие, а подлинный акт патриотизма и демократии

Глава государства:«Устойчивый прогресс немыслим без опоры на традиции и ценности. Как наследники уникальной цивилизации Великой степи, мы должны воспользоваться своим историческим шансом, чтобы построить страну равных возможностей и социальной справедливости, другими словами, Справедливый Казахстан.Уверен, эти выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нашей нации, покажут нашу решимость в достижении поставленных целей. Как действующий глава государства заявляю, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо».