Глава Мангистау Нурлан Ногаев проголосовал на выборах в Мажилис и маслихаты

Нурлан Ногаев проголосовал на избирательном участке №31, расположенном в школе номер 1 в 14 микрорайоне Актау.



Глава региона отметил, что выборы являются важным этапом в рамках политических реформ, инициированных главой государства.



- Мы все были свидетелями предвыборной кампании кандидатов в Мажилис и маслихаты. Каждый из них представил народу свою предвыборную программу, где были указаны предлагаемые меры по повышению качества жизни населения. Теперь пришло время сделать свой выбор. Активное участие в выборах – признак сильной нации. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выборы являются народным волеизъявлением, показателем того, что человеку небезразлична судьба его страны. Поэтому так важно участие каждого из нас в выборах. Это позволит развивать прочное гражданское общество, - сказал Нурлан Ногаев.



В стране 19 марта стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В 7 часов утра по местному времени в Мангистауской области начали работу все избирательные участки. В регионе действуют 8 территориальных, 118 окружных и 247 участковых избирательных комиссий.