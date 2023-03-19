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Опубликовано: Сегодня, 12:18

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Глава Мангистау Нурлан Ногаев проголосовал на выборах в Мажилис и маслихаты

Аким области отдал свой голос на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает пресс-служба главы региона.

Фото пресс-службой акима МО
Нурлан Ногаев проголосовал на избирательном участке №31, расположенном в школе номер 1 в 14 микрорайоне Актау.

Глава региона отметил, что выборы являются важным этапом в рамках политических реформ, инициированных главой государства.

- Мы все были свидетелями предвыборной кампании кандидатов в Мажилис и маслихаты. Каждый из них представил народу свою предвыборную программу, где были указаны предлагаемые меры по повышению качества жизни населения. Теперь пришло время сделать свой выбор. Активное участие в выборах – признак сильной нации. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выборы являются народным волеизъявлением, показателем того, что человеку небезразлична судьба его страны. Поэтому так важно участие каждого из нас в выборах. Это позволит развивать прочное гражданское общество, - сказал Нурлан Ногаев.

В стране 19 марта стартовали выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В 7 часов утра по местному времени в Мангистауской области начали работу все избирательные участки. В регионе действуют 8 территориальных, 118 окружных и 247 участковых избирательных комиссий.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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