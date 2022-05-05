В Жанаозене для участников госпрограммы строят пятиэтажный дом

Как отметили в акимате города Жанаозена, подрядчиком является строительная компания «АС Курылыс». Строительство началось в августе 2021 года.- Жилой комплекс, возводимый в микрорайоне «Рауан», состоит из двух корпусов, в каждом из которых по 80 квартир. Жильё предоставляется в ипотечный кредит через «Отбасы банк» гражданам, зарегистрированным в очереди на жильё акимата Жанаозена. В настоящее время строительные работы ведутся полным ходом, - говорит руководитель жанаозенского городского отдела строительства Канатбек Гафаров.С его слов, ожидается, что жильё будет введено в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.Напомним, государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы разработана по поручению президента в целях предоставления казахстанцам выгодных займов для приобретения собственного жилья.