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Опубликовано: Вчера, 17:44

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В рамках Комплексного плана социально-экономического развития области до 2025 года в текущем году реализуется 22 проекта

Сегодня, 7 июня, в ходе аппаратного совещания с участием главы региона Нурлана Ногаева было обсуждено исполнение Комплексного плана социально-экономического развития на 2021-2025 годы государственными органами в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Как сообщила и.о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Айнур Манкешова, в рамках Комплексного плана ими запланирована реализация 28 проектов. Ожидается, что будет создано 8595 постоянных рабочих мест и 4280 - временных. В этом году начато 22 проекта. Так, в ходе строительства арендного жилья в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района на 90% завершено возведение 3,9 кв.метров жилья - 72 квартиры. После окончания работ по подведению инженерных сетей жилье будет введено в эксплуатацию в третьем квартале текущего года. Строительство шести школ запланировано в г.Актау.

В настоящее время согласно графику идет строительство общежития на 500 мест для студентов «Yessenov University» в Актау.

В текущем году управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено исполнение 23 проектов. Из них 13 уже реализуются.

- В целях модернизации жилья в городах и районах к 2022 году в августе текущего года планируется начать строительные работы по капитальному ремонту 22 многоквартирных домов в Жанаозене. Соответственно, доля многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, снизится с 16,83% до 15,24%. В селе Кендерли планируется построить опреснительную установку мощностью 50 тысяч кубометров в сутки. Выполнено 60% строительно-монтажных работ по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» в Актау до 40 000 кубометров в сутки. В городах запланировано строительство объектов водоснабжения и канализации, - отметил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев.

Подводя итоги совещания, глава региона поручил руководителям госорганов обеспечить своевременную и качественную реализацию проектов, направленных на улучшение благосостояния населения.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Вчера, 20:38
Я наших планов люблю громадье,
Размаха шаги саженьи. (Маяковский)
Вот только с реализацией эти планов пока не все так красиво.
Будем надеяться, что новый областной аким изменит ситуацию.
 
 

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