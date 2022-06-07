В рамках Комплексного плана социально-экономического развития области до 2025 года в текущем году реализуется 22 проекта

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Как сообщила и.о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Айнур Манкешова, в рамках Комплексного плана ими запланирована реализация 28 проектов. Ожидается, что будет создано 8595 постоянных рабочих мест и 4280 - временных. В этом году начато 22 проекта. Так, в ходе строительства арендного жилья в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района на 90% завершено возведение 3,9 кв.метров жилья - 72 квартиры. После окончания работ по подведению инженерных сетей жилье будет введено в эксплуатацию в третьем квартале текущего года. Строительство шести школ запланировано в г.Актау.



В настоящее время согласно графику идет строительство общежития на 500 мест для студентов «Yessenov University» в Актау.



В текущем году управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено исполнение 23 проектов. Из них 13 уже реализуются.



- В целях модернизации жилья в городах и районах к 2022 году в августе текущего года планируется начать строительные работы по капитальному ремонту 22 многоквартирных домов в Жанаозене. Соответственно, доля многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, снизится с 16,83% до 15,24%. В селе Кендерли планируется построить опреснительную установку мощностью 50 тысяч кубометров в сутки. Выполнено 60% строительно-монтажных работ по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» в Актау до 40 000 кубометров в сутки. В городах запланировано строительство объектов водоснабжения и канализации, - отметил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев.



Подводя итоги совещания, глава региона поручил руководителям госорганов обеспечить своевременную и качественную реализацию проектов, направленных на улучшение благосостояния населения.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.