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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:11

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Какие госуслуги ЦОНов наиболее востребованы мангистаусцами

За четыре месяца 2022 года через приложения онлайн выдано более 10 тысяч свидетельств о рождении ребёнка. Востребованной услугой в ЦОНе также является регистрация по месту жительства. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель управления контроля качества МОФ АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» Акмарал Абдуллаева.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
За это время отделами филиала оказано 262 422 государственные услуги, в том числе в электронном виде на портале egov.kz – 401. Но пока превалируют обращения в бумажном виде при обращении в филиалы ЦОНа, их - 262 021.

- В этом году самой востребованной, пожалуй, была услуга по регистрации по месту жительства. Популярны также услуги по регистрации рождения ребёнка, назначению социальной выплаты по потере дохода в связи с беременностью и родами, назначению пособий на рождение ребёнка и по уходу за ним до одного года, - рассказывает Акмарал Абдуллаева.

А вот в прошлом году, продолжает специалист, самыми востребованными среди населения были справки о наличии или отсутствии имущества, а также об отсутствии судимости.

Их, к слову, можно получить не только в самих ЦОНах, а ещё на портале электронного правительства egov.kz, с помощью ЭЦП или будучи зарегистрированными в базе мобильных граждан в проактивном формате, а также через приложение банков второго уровня (Каспий, Народный банк). Именно таким образом за четыре месяца выдано более 10 тысяч свидетельств о рождении ребёнка, 5580 молодых матерей получили единовременные пособия по рождению ребёнка и до достижения ими возраста одного года.

Акмарал Абдуллаева подчеркнула, что благодаря увеличению количества сервисов и интеграций, к которым клиенты получают моментальный доступ, число оказанных госкорпорацией услуг уменьшилось на 52 тыс. за четыре месяца этого года.

По словам специалиста, упрощают жизнь населению и оптимизированные виды деятельности. К примеру, доступнее стал процесс удалённого получения ЭЦП. Такую возможность для идентификации с помощью QR-кода даёт сервис проверки видео-Digital ID. Он применяется в случае отсутствия или недействительности камеры на компьютере.

- Мы также запустили сервис регистрации и перерегистрации автомобилей с помощью банковских приложений. Теперь клиенты могут оформить эту услугу в режиме онлайн без посещения автоЦОНа. Так, за четыре месяца зарегистрировано онлайн 15 594 единицы транспорта, - поделилась Акмарал Абдуллаева.



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