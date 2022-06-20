Новый вид операций на суставах начали применять мангистауские врачи

- В этом году в отделении ортопедии Мангистауской областной многопрофильной больницы начали заниматься не только первичным, но и ревизионным эндопротезированием. В нашем регионе это делаем только мы. В то время как техника первичного эндопротезирования тазобедренного сустава уже давно стандартизирована во всем мире, ревизионное эндопротезирование является достаточно непредсказуемой операцией, требующей от врача творческого подхода и большого профессионализма, - поясняет специалист.

- Одна из причин – значительная потеря костной ткани вокруг первично установленного эндопротеза. Для фиксации компонентов эндопротеза может понадобиться забор кусочка собственной кости пациента, например, из тазовой кости, и установка его взамен разрушенной. Ревизия коленного и тазобедренного сустава включает замену части или всего предыдущего имплантата новым эндопротезом, – пояснил Жанибек Туймебаев.

Ревизионное эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов в Мангистауской областной больнице начали проводить с этого года. Ранее таких пациентов отправляли в клиники Нур-Султана.По словам врача травматолога-ортопеда высшей категории, заведующего отделением ортопедии Мангистауской областной многопрофильной больницы (МОМБ) Жанибека Туймебаева, во всем мире миллионы людей живут с искусственными суставами. Со временем они могут изнашиваться или приходить в негодность, поэтому их части необходимо заменять – проводить ревизионное эндопротезирование.По его словам, техника ревизионного эндопротезирования сильно отличается от первичной установки эндопротеза.Он добавил, что в большинстве случаев операция эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава не требует ревизионного вмешательства, однако в некоторых случаях возникает необходимость в повторном хирургическом вмешательстве.