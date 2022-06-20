«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 20 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.87 KZT
  • €1 = 469.97 KZT
  • 1 RUB = 7.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 13:29

Просмотров: 1097

Новый вид операций на суставах начали применять мангистауские врачи

Мангистауские врачи начали применять новый вид операций на суставах. Подобное хирургическое вмешательство считается высокотехнологичной медицинской услугой и проводится бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) по направлению лечащего врача, сообщает пресс-служба областной больницы.

Фото ЦОК Мангистауской области
Ревизионное эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов в Мангистауской областной больнице начали проводить с этого года. Ранее таких пациентов отправляли в клиники Нур-Султана.

По словам врача травматолога-ортопеда высшей категории, заведующего отделением ортопедии Мангистауской областной многопрофильной больницы (МОМБ) Жанибека Туймебаева, во всем мире миллионы людей живут с искусственными суставами. Со временем они могут изнашиваться или приходить в негодность, поэтому их части необходимо заменять – проводить ревизионное эндопротезирование.

Новый вид операций на суставах начали применять мангистауские врачи


- В этом году в отделении ортопедии Мангистауской областной многопрофильной больницы начали заниматься не только первичным, но и ревизионным эндопротезированием. В нашем регионе это делаем только мы. В то время как техника первичного эндопротезирования тазобедренного сустава уже давно стандартизирована во всем мире, ревизионное эндопротезирование является достаточно непредсказуемой операцией, требующей от врача творческого подхода и большого профессионализма, - поясняет специалист.


По его словам, техника ревизионного эндопротезирования сильно отличается от первичной установки эндопротеза.

- Одна из причин – значительная потеря костной ткани вокруг первично установленного эндопротеза. Для фиксации компонентов эндопротеза может понадобиться забор кусочка собственной кости пациента, например, из тазовой кости, и установка его взамен разрушенной. Ревизия коленного и тазобедренного сустава включает замену части или всего предыдущего имплантата новым эндопротезом, – пояснил Жанибек Туймебаев.


Он добавил, что в большинстве случаев операция эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава не требует ревизионного вмешательства, однако в некоторых случаях возникает необходимость в повторном хирургическом вмешательстве.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика