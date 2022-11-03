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Опубликовано: Сегодня, 16:41

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Выпавшему со второго этажа жителю Жанаозена проведена операция на позвоночнике

В Жанаозенской многопрофильной городской больнице успешно завершилась нейрохирургическая операция на позвоночнике пациента, выпавшего со второго этажа дома. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Пациент поступил в больницу с переломом поясничного отдела позвоночника. Была экстренно проведена операция по фиксации поясничного отдела позвоночника транспедикулярным методом. Как рассказали врачи, это хирургическая операция, проводимая для стабилизации позвонков при помощи имплантов. Благодаря установке данных винтов позвоночник получает опору и надежно фиксируется. Метод обеспечивает правильное и быстрое сращивание костей, не давая им смещаться в процессе заживления.

По словам врача-нейрохирурга Жанаозенской многопрофильной больницы Мейрамбека Дабысбая, ранее такие операции проводились в Мангистауской областной многопрофильной больнице.

- Пациент упал со второго этажа. Отмечались слабость в ногах, отсутствие движений, боли в пояснице. Операция, которая длилась пять часов, была проведена экстренно совместно с заведующим отделением нейрохирургии Мангистауской областной многопрофильной больницы Думаном Мырзабековым. Состояние пациента сейчас стабильное, он стал чувствовать свои ноги, боль в пояснице утихла. Больной направлен на амбулаторное лечение, - сказал врач-нейрохирург Мейрамбек Дабысбай.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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