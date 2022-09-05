В Актау пройдёт общереспубликанская акция «Народный юрист»

Юристы, адвокаты и представители госорганов ответят на вопросы жителей, дадут квалифицированные рекомендации и помогут с юридической точки зрения.- Актаусцы смогут посетить здание «Ассамблеи народа Казахстана» в 34 микрорайоне в 16:00 и получить бесплатную консультацию. Отметим, что поддержку в проведении общереспубликанской акции «Народный юрист» оказало Агентство РК по противодействию коррупции, информационный портал ZAKON.KZ, информационная система «Параграф», государственные органы, ведущие юристы и адвокаты страны, - сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистау.