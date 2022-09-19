Чемпионат Азии по триатлону прошел в Актау

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Чемпионат Азии по триатлону прошел 17-18 сентября на территории отеля «Rixos Water World».Мангистаусцы в первый день соревнований стали свидетелями состязаний среди девушек и юношей категории Elite. Спортсмены боролись за медали на стандартных дистанциях: плавание на 1500 метров, езда на велосипеде на 40 километров и бег на 10 километров.Казахстанские спортсмены Аян Бейсенбаев и Екатерина Шабалина оказались очень близки к пьедесталу. Но по итогам состязаний в категории Elite японцы признаны лучшими. Чемпионом Азии стал японский спортсмен Рэн Сато, а второе место занял Кэндзи Ненер из Японии. Бронзовым медалистом стал также спортсмен из Японии Макото Одакура. Замкнул четверку лидеров казахстанец Аян Бейсенбаев.В категории Elite среди девушек спортсменка из Японии Ека Такахаси стала чемпионкой Азии по триатлону, а второе и третье места заняли китайские спортсмены Синьи Лин и И Фан Янг. Четвертое место заняла казахстанка Екатерина Шабалина.Второй день чемпионата Азии прошел среди эстафетных команд. Японские спортсмены выбрали хорошую тактику и вывели сильнейших спортсменов вперед, тем самым превалируя над остальными командами. Это вывело японцев на первое место. Спортсмены сборной Казахстана на протяжении всей гонки шли вторыми. Однако в последнем забеге победили команды Гонконга и Китая. Результат: сборная Гонконга заняла второе место, Китай - третье, Казахстан - четвертое.