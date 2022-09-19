Чемпионат Азии по триатлону прошел в Актау

Фото ЦОК Мангистауской области
Чемпионат Азии по триатлону прошел 17-18 сентября на территории отеля «Rixos Water World».
Мангистаусцы в первый день соревнований стали свидетелями состязаний среди девушек и юношей категории Elite. Спортсмены боролись за медали на стандартных дистанциях: плавание на 1500 метров, езда на велосипеде на 40 километров и бег на 10 километров.
Казахстанские спортсмены Аян Бейсенбаев и Екатерина Шабалина оказались очень близки к пьедесталу. Но по итогам состязаний в категории Elite японцы признаны лучшими. Чемпионом Азии стал японский спортсмен Рэн Сато, а второе место занял Кэндзи Ненер из Японии. Бронзовым медалистом стал также спортсмен из Японии Макото Одакура. Замкнул четверку лидеров казахстанец Аян Бейсенбаев.
В категории Elite среди девушек спортсменка из Японии Ека Такахаси стала чемпионкой Азии по триатлону, а второе и третье места заняли китайские спортсмены Синьи Лин и И Фан Янг. Четвертое место заняла казахстанка Екатерина Шабалина.
Второй день чемпионата Азии прошел среди эстафетных команд. Японские спортсмены выбрали хорошую тактику и вывели сильнейших спортсменов вперед, тем самым превалируя над остальными командами. Это вывело японцев на первое место. Спортсмены сборной Казахстана на протяжении всей гонки шли вторыми. Однако в последнем забеге победили команды Гонконга и Китая. Результат: сборная Гонконга заняла второе место, Китай - третье, Казахстан - четвертое.
Мангистаусцы в первый день соревнований стали свидетелями состязаний среди девушек и юношей категории Elite. Спортсмены боролись за медали на стандартных дистанциях: плавание на 1500 метров, езда на велосипеде на 40 километров и бег на 10 километров.
Казахстанские спортсмены Аян Бейсенбаев и Екатерина Шабалина оказались очень близки к пьедесталу. Но по итогам состязаний в категории Elite японцы признаны лучшими. Чемпионом Азии стал японский спортсмен Рэн Сато, а второе место занял Кэндзи Ненер из Японии. Бронзовым медалистом стал также спортсмен из Японии Макото Одакура. Замкнул четверку лидеров казахстанец Аян Бейсенбаев.
В категории Elite среди девушек спортсменка из Японии Ека Такахаси стала чемпионкой Азии по триатлону, а второе и третье места заняли китайские спортсмены Синьи Лин и И Фан Янг. Четвертое место заняла казахстанка Екатерина Шабалина.
Второй день чемпионата Азии прошел среди эстафетных команд. Японские спортсмены выбрали хорошую тактику и вывели сильнейших спортсменов вперед, тем самым превалируя над остальными командами. Это вывело японцев на первое место. Спортсмены сборной Казахстана на протяжении всей гонки шли вторыми. Однако в последнем забеге победили команды Гонконга и Китая. Результат: сборная Гонконга заняла второе место, Китай - третье, Казахстан - четвертое.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.