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Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 142

Чемпионат Азии по триатлону прошел в Актау

В Актау на берегу Каспийского моря собрались сильнейшие триатлонисты Азии, чтобы сразиться за звание победителя. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото ЦОК Мангистауской области
Чемпионат Азии по триатлону прошел 17-18 сентября на территории отеля «Rixos Water World».

Мангистаусцы в первый день соревнований стали свидетелями состязаний среди девушек и юношей категории Elite. Спортсмены боролись за медали на стандартных дистанциях: плавание на 1500 метров, езда на велосипеде на 40 километров и бег на 10 километров.

Казахстанские спортсмены Аян Бейсенбаев и Екатерина Шабалина оказались очень близки к пьедесталу. Но по итогам состязаний в категории Elite японцы признаны лучшими. Чемпионом Азии стал японский спортсмен Рэн Сато, а второе место занял Кэндзи Ненер из Японии. Бронзовым медалистом стал также спортсмен из Японии Макото Одакура. Замкнул четверку лидеров казахстанец Аян Бейсенбаев.

В категории Elite среди девушек спортсменка из Японии Ека Такахаси стала чемпионкой Азии по триатлону, а второе и третье места заняли китайские спортсмены Синьи Лин и И Фан Янг. Четвертое место заняла казахстанка Екатерина Шабалина.

Второй день чемпионата Азии прошел среди эстафетных команд. Японские спортсмены выбрали хорошую тактику и вывели сильнейших спортсменов вперед, тем самым превалируя над остальными командами. Это вывело японцев на первое место. Спортсмены сборной Казахстана на протяжении всей гонки шли вторыми. Однако в последнем забеге победили команды Гонконга и Китая. Результат: сборная Гонконга заняла второе место, Китай - третье, Казахстан - четвертое.




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Чемпионат Азии по триатлону прошел в Актау


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Комментарии ( 1 )

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  • Empro
  • babe
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 15:34
Жаль, что болельщиков почти не было. Об этом событии народ практически и не извещали. А мероприятие грандиозное!
 
 

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