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Опубликовано: Сегодня, 18:51

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В Актау проходит республиканский научно-творческий конкурс «Әбіш оқулары»

В Актау с 10 по 11 ноября проходит республиканский научно-творческий конкурс «Әбіш оқулары», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Цель конкурса - популяризация среди школьников богатого наследия народного писателя Казахстана, Героя Труда, государственного и общественного деятеля Казахстана Абиша Кекилбаева, развитие творческих способностей детей, эстетических вкусов, культуры речи, воспитание любви к духовному наследию писателя, воспитание мировоззренческих представлений, ориентированных на добродетель, демократию и гражданственность, формирование жизненной позиции.

В конкурсе принимают участие по одной команде от каждой области из числа учеников 8-11 классов. В составе команды 8 учащихся и один руководитель. Всего соревнуются 156 учащихся, 20 ведущих состязаются между собой.

Конкурс состоит из нескольких направлений: иллюстративное рисование произведений Абиша Кекилбаева, выразительное чтение прозы, поэзии писателя, сценическая постановка его произведений.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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