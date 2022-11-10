В Актау проходит республиканский научно-творческий конкурс «Әбіш оқулары»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Цель конкурса - популяризация среди школьников богатого наследия народного писателя Казахстана, Героя Труда, государственного и общественного деятеля Казахстана Абиша Кекилбаева, развитие творческих способностей детей, эстетических вкусов, культуры речи, воспитание любви к духовному наследию писателя, воспитание мировоззренческих представлений, ориентированных на добродетель, демократию и гражданственность, формирование жизненной позиции.



В конкурсе принимают участие по одной команде от каждой области из числа учеников 8-11 классов. В составе команды 8 учащихся и один руководитель. Всего соревнуются 156 учащихся, 20 ведущих состязаются между собой.



Конкурс состоит из нескольких направлений: иллюстративное рисование произведений Абиша Кекилбаева, выразительное чтение прозы, поэзии писателя, сценическая постановка его произведений.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.