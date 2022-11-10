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Опубликовано: Вчера, 20:50

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В Мангистау прошло около 30 мероприятий с участием профсоюзных организаций

В Мангистауской области действуют 8 отраслевых, 45 местных, 695 первичных профсоюзных организаций. Всего было проведено около 30 мероприятий с участием профсоюзных организаций региона. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил и.о. председателя территориального объединения профсоюзов «Центр профсоюзов Мангистауской области» Данияр Кеншилик.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, профсоюзные организации с начала года активно участвуют в различных познавательно-культурных мероприятиях.

- Есть семинары-тренинги, круглые столы, форумы, акции. Мы тесно сотрудничаем с работниками в сфере образования, нефти, производства. Например, совсем недавно в рамках республиканской акции «Қалың қалай, бастауыш ұйым?» Мангистауская областная организация казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки провела встречу с отраслевой профсоюзной организацией. В ходе встречи были обсуждены приоритетные задачи по развитию деятельности профсоюзов в сфере образования, а также укреплению профсоюзного единства и сотрудничества, - сказал Данияр Кеншилик.

Спикер также отметил большой вклад профсоюзных организаций в разрешение трудовых споров. Особенно хорошие результаты дало разъяснение, проведенное госорганом совместно с представителями компании.

- Трудовые споры должны разрешаться на правовой площадке, через конструктивный диалог между работниками и работодателем. Для этого активно ведется разъяснительная работа между трудовыми коллективами на предприятиях, руководителями компаний и руководителями профсоюзов, - сказал Данияр Кеншилик.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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