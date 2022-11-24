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Опубликовано: Сегодня, 21:13

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Работники сферы образования области принимают участие в международной конференции

В Алматы в международной конференции «EdCrunch» #edcrunch2022, посвящённой сфере образования и новым технологиям, принимают участие работники образования Мангистау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Конференция проходит с участем 350 международных спикеров из 25 стран. Организовано 120 мероприятий по семи направлениям, 60 менторских сессий. Свою продукцию на выставке представляют 20 крупнейших компаний в сфере образования.

Конференция объединяет мировых экспертов в области образования, на нескольких площадках в рамках знаний о нейробиологии и цифровых инновациях ведётся разговор об изменении формальных методов обучения, повышении интереса учащихся, расширении опыта учителей.

Кроме этого, проходят панельные дискуссии, семинары, мастер-классы, экспертные сессии, кейс-сессии, баттлы, тематические спектакли и психологические тесты, трансформационные шоу.

В международном форуме принимают участие руководители и учителя городских, районных отделов образования, учебно-методических центров, сельских организаций образования нашей области.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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