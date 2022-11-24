Работники сферы образования области принимают участие в международной конференции

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Конференция проходит с участем 350 международных спикеров из 25 стран. Организовано 120 мероприятий по семи направлениям, 60 менторских сессий. Свою продукцию на выставке представляют 20 крупнейших компаний в сфере образования.



Конференция объединяет мировых экспертов в области образования, на нескольких площадках в рамках знаний о нейробиологии и цифровых инновациях ведётся разговор об изменении формальных методов обучения, повышении интереса учащихся, расширении опыта учителей.



Кроме этого, проходят панельные дискуссии, семинары, мастер-классы, экспертные сессии, кейс-сессии, баттлы, тематические спектакли и психологические тесты, трансформационные шоу.



В международном форуме принимают участие руководители и учителя городских, районных отделов образования, учебно-методических центров, сельских организаций образования нашей области.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.