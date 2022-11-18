В Актау стартовал симпозиум художников «Семь миров - семь цветов»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Симпозиум продлится два дня. В первый день среди молодых художников и мастеров состоялся разговор в свободном формате. Далее мастера из зарубежных стран расскажут о развитии художественного искусства и проведут мастер-класс.



- Цель проводимого симпозиума - повышение квалификации и обмен опытом художников региона. А также повышение интереса молодежи к искусству рисования. Мангистау расположен далеко от таких культурных очагов как Алматы и Астана. Нам важно здесь проводить мастер-классы, потому что для развития наших художников, для достижения республиканского и международного уровней таких мер должно быть много, - говорит один из организаторов - член «Актауского городского Союза художников Тынышбек Балтабаев.



Первый день симпозиума пройдет в студии, два дня - в ущелье Бозжыра. Там художники будут выходить на природу и осваивать новые способы рисования этюдов.



- Я специально приглашенный гость из Узбекистана. Наша цель - поделиться опытом, накопленным за многие годы, и получить то, что нам нужно. Когда я приехал в Мангистау и познакомился с картинами, то увидел, что у художников большой потенциал. Очень здорово, что они смешивают разные цвета и находят новые оттенки. Особую роль здесь играет и природа Мангистау, потому что здесь много разных вариантов оранжевого, коричневого, - говорит гость из Узбекистана Шавкат Маматкаримов.



Культурное мероприятие проводится при поддержке Мангистауского областного управления культуры, документации и архивов и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», по инициативе «Актауского городского Союза художников».

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.