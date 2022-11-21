Симпозиум художников завершился в ущелье Бозжыра в Мангистау

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Один из организаторов мероприятия, член Союза художников города Актау Тынышбек Балтабаев пояснил, что для этого творческого мероприятия ущелье Бозжыра выбрали с целью развития туризма. Гости края увидят картины с изображением чудесной и своеобразной природы нашего края, и им обязательно захочется здесь побывать, уверен он.- Изображая природу, художники часто передают через полотно то, что у них внутри: радость, задумчивость, грусть, мощь, мечтательность. И человек, который смотрит на картину, словно чувствует душу художника, он очень точно перенимает настроение, которое хотел передать автор. Вот что такое этюд, - говорит Тынышбек Балтабаев.По его словам, в пленэре в урочище Бозжыра приняли участие 20 человек, включая региональных художников и студентов.В их числе студентка 3 курса Мангистауского колледжа искусств Айтолкын Сандешова. Этому искусству она отдала семь лет.- Поначалу мне было очень трудно правильно нарисовать картину. А этот проект, в рамках которого мы посетили Айракты, Шеркалу и Бозжыру, дал много информации, опыта. Я убедилась, что каждый художник может рисовать по-разному, несмотря на то, что перед ними один объект. Гармония цвета у всех совершенно разная. Уверена, что если будет много таких проектов, то у нас появится возможность ближе познакомиться с нашей замечательной природой и овладеть тонкостями пейзажного рисунка, - делится девушка.В мероприятии участвовали и мастера кисти из Кыргызстана и Республики Узбекистан. Они отметили, что художники упорно трудились, чтобы найти свои цвета в пейзаже. Если дать волю воображению, есть шанс рождения грандиозного творения.Добавим, что цель мероприятия - поддержать талантливых художников региона, развивать их оригинальные способности и знакомить с тонкостями написания этюдов на мангистауской земле. Это также обмен опытом.