Студент-медик из Жанаозена стал победителем Международной олимпиады в Кыргызстане

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области

Олимпиада «Медицина без границ» и «Нормальная топографическая анатомия» проходила в Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева с 19 по 21 мая. В ней участвовали представители Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.



Аскар Ескендир был единственным представителем Казахстана. Он студент 3-го курса факультета общей медицины Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова. Будущий врач проверил свои знания в клинической анатомии и оперативной хирургии.



Специалисты поясняют, что клиническая анатомия является основой для оперативной хирургии - науки, изучающей способы и правила проведения хирургических операций. Только глубокое знание предмета, подчеркивают специалисты, позволит избежать повреждения крупных сосудов и нервов, грамотно выполнить все необходимые хирургические действия.



Аскар Ескендир показал высокие результаты как в теоретических, так и практических конкурсах. Он занял I место в конкурсе «Лучшая видеовизитка и презентация команды».



- Целью таких олимпиад является повышение интереса студентов к дисциплине как к теоретической, так и прикладной науке. Они выявляют уровень образования в региональных учебных заведениях и способствуют налаживанию дружественных межвузовских контактов, - отметили в акимате города Жанаозен.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.