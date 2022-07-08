Еще один студент из Индии утонул в водоеме Казахстана

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В водоеме Казахстана утонул еще один студент из Индии, передает корреспондент Tengrinews.kz.Инцидент произошел в Капшагайском водохранилище 7 июля. Как рассказали в ДЧС Алматинской области, днем, около 14.50, в водоеме утонул 23-летний гражданин Индии - студент Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова."Группа студентов прибыла из Алматы и купалась на пляже водохранилища. Позже они заплыли далеко от берега, а на предупреждения спасателей не отреагировали. В какой-то момент один из студентов отплыл еще дальше от других и, не рассчитав свои силы, утонул", - рассказали в ведомствеТело студента обнаружили и извлекли спасатели областного ДЧС.Напомним, ранее в конце июня двое парней из Индии утонули в водоеме каньона Аксу, который расположен в Туркестанской области. Погибшие являлись студентами Южно-Казахстанской медицинской академии.