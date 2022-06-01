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Опубликовано: Сегодня, 15:35

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В Актау для детей из социально уязвимых слоёв населения устроили праздник

В преддверии Международного дня защиты детей управлением по делам религий Мангистауской области организовано мероприятие «Ұрпақ тәрбие – Ұлт тағдыры», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В мероприятии приняли участие дети из социально уязвимых слоёв населения.

Они соревновались в прыжках на батуте, стрельбе из лука и перетягивании каната, были организованы и другие игры, которые, как отмечается, развивают скорость мышления ребёнка, его смекалку, гибкость и смелость.

Для самых маленьких участников праздника выступили аниматоры.

- Главная цель мероприятия заключалась в формировании элементарных знаний и представлений о Дне защиты детей и адаптация к обществу. Организаторы также пытались донести до детей, что нужно уважать себя и других, уметь проявлять себя как личность, - пояснили в пресс-службе управления по делам религий Мангистауской области.

В конце праздника детям были вручены напитки, сладости и разные подарки.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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