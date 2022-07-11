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Опубликовано: Сегодня, 12:55

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В Мангистау обсудили перспективы развития парусного спорта

В воскресенье, 10 июля, в Актау состоялось выездное собрание, посвящённое вопросам развития парусного спорта, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

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Выездное собрание состоялось на территории яхт-клуба в 4А микрорайоне. В совещании приняли участие депутаты областного маслихата, члены общественного совета, руководители ответственных управлений, экологии и представители коммунальных служб.

В ходе обсуждения были затронуты волнующие население вопросы, касающиеся благоустройства, улучшения санитарного состояния мест отдыха населения на территории яхт-клуба, а также развития парусного спорта для детей и подростков.

Стоит отметить, что детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) по парусному спорту образована в 1991 году. На сегодняшний день при ней имеется свой яхт-клуб, на территории расположены административное здание, эллинг для хранения парусных судов, подсобные помещения, места для стоянки парусных судов и понтоны для выхода судов на воду.

В ходе совещания представитель ОО «Федерация водного спорта и вейкбординга» Марат Сюников представил проект, подготовленный в целях развития данного вида спорта в городе. Реализация данного проекта предполагает: создание зоны для прогулок, установка видеонаблюдения, строительство автостоянки, площадки для проведения различных соревнований по водному спорту.

В свою очередь, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что при реализации любых проектов будь то развитие спорта или строительство объектов, вопросы защиты окружающей среды и безопасности экологии, как и комфортного проживания граждан, должны стоять на первом месте.

- Очень важно развивать спорт, но это не должно отразиться на окружающей среде, в том числе экологии. Более того, необходимо уделить особое внимание безопасности населения и комфорту отдыхающих. Поэтому нужно подходить к этому вопросу очень тщательно, изучив все стороны, - подчеркнул глава региона.

В завершение глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 15:26
Лицемерие Ёкимата зашкаливает скорее им нужна земля под стройку очередной забегаловки под названием отель чтобы капусту стричь себе в карман под подставных лиц, а спорт? какой спорт им все это по боку главное нажива главное свой карман у них давно слюни текут на эту землю
 
 

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