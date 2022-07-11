В Мангистау обсудили перспективы развития парусного спорта

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Выездное собрание состоялось на территории яхт-клуба в 4А микрорайоне. В совещании приняли участие депутаты областного маслихата, члены общественного совета, руководители ответственных управлений, экологии и представители коммунальных служб.
В ходе обсуждения были затронуты волнующие население вопросы, касающиеся благоустройства, улучшения санитарного состояния мест отдыха населения на территории яхт-клуба, а также развития парусного спорта для детей и подростков.
Стоит отметить, что детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) по парусному спорту образована в 1991 году. На сегодняшний день при ней имеется свой яхт-клуб, на территории расположены административное здание, эллинг для хранения парусных судов, подсобные помещения, места для стоянки парусных судов и понтоны для выхода судов на воду.
В ходе совещания представитель ОО «Федерация водного спорта и вейкбординга» Марат Сюников представил проект, подготовленный в целях развития данного вида спорта в городе. Реализация данного проекта предполагает: создание зоны для прогулок, установка видеонаблюдения, строительство автостоянки, площадки для проведения различных соревнований по водному спорту.
В свою очередь, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что при реализации любых проектов будь то развитие спорта или строительство объектов, вопросы защиты окружающей среды и безопасности экологии, как и комфортного проживания граждан, должны стоять на первом месте.
- Очень важно развивать спорт, но это не должно отразиться на окружающей среде, в том числе экологии. Более того, необходимо уделить особое внимание безопасности населения и комфорту отдыхающих. Поэтому нужно подходить к этому вопросу очень тщательно, изучив все стороны, - подчеркнул глава региона.
В завершение глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.
В ходе обсуждения были затронуты волнующие население вопросы, касающиеся благоустройства, улучшения санитарного состояния мест отдыха населения на территории яхт-клуба, а также развития парусного спорта для детей и подростков.
Стоит отметить, что детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) по парусному спорту образована в 1991 году. На сегодняшний день при ней имеется свой яхт-клуб, на территории расположены административное здание, эллинг для хранения парусных судов, подсобные помещения, места для стоянки парусных судов и понтоны для выхода судов на воду.
В ходе совещания представитель ОО «Федерация водного спорта и вейкбординга» Марат Сюников представил проект, подготовленный в целях развития данного вида спорта в городе. Реализация данного проекта предполагает: создание зоны для прогулок, установка видеонаблюдения, строительство автостоянки, площадки для проведения различных соревнований по водному спорту.
В свою очередь, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что при реализации любых проектов будь то развитие спорта или строительство объектов, вопросы защиты окружающей среды и безопасности экологии, как и комфортного проживания граждан, должны стоять на первом месте.
- Очень важно развивать спорт, но это не должно отразиться на окружающей среде, в том числе экологии. Более того, необходимо уделить особое внимание безопасности населения и комфорту отдыхающих. Поэтому нужно подходить к этому вопросу очень тщательно, изучив все стороны, - подчеркнул глава региона.
В завершение глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.