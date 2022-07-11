В Мангистау обсудили перспективы развития парусного спорта

Выездное собрание состоялось на территории яхт-клуба в 4А микрорайоне. В совещании приняли участие депутаты областного маслихата, члены общественного совета, руководители ответственных управлений, экологии и представители коммунальных служб.В ходе обсуждения были затронуты волнующие население вопросы, касающиеся благоустройства, улучшения санитарного состояния мест отдыха населения на территории яхт-клуба, а также развития парусного спорта для детей и подростков.Стоит отметить, что детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) по парусному спорту образована в 1991 году. На сегодняшний день при ней имеется свой яхт-клуб, на территории расположены административное здание, эллинг для хранения парусных судов, подсобные помещения, места для стоянки парусных судов и понтоны для выхода судов на воду.В ходе совещания представитель ОО «Федерация водного спорта и вейкбординга» Марат Сюников представил проект, подготовленный в целях развития данного вида спорта в городе. Реализация данного проекта предполагает: создание зоны для прогулок, установка видеонаблюдения, строительство автостоянки, площадки для проведения различных соревнований по водному спорту.В свою очередь, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что при реализации любых проектов будь то развитие спорта или строительство объектов, вопросы защиты окружающей среды и безопасности экологии, как и комфортного проживания граждан, должны стоять на первом месте.- Очень важно развивать спорт, но это не должно отразиться на окружающей среде, в том числе экологии. Более того, необходимо уделить особое внимание безопасности населения и комфорту отдыхающих. Поэтому нужно подходить к этому вопросу очень тщательно, изучив все стороны, - подчеркнул глава региона.В завершение глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.