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Опубликовано: Сегодня, 11:00

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Первые этажи возведены: в Актау продолжается строительство оптово-распределительного центра

В Актау полным ходом идет строительство оптово-распределительного центра и коммунального рынка, возводятся складские и торговые комплексы. Общий процент выполненных работ достиг 30%, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам директора ТОО «ОРЦ Актау» Бекзата Жеткизгенова, занимающегося строительством оптово-распределительного центра, работы идут по плану, первые этажи всех помещений объекта уже возведены, на данный момент ведутся монтажные работы.

После сдачи объекта в эксплуатацию в павильонах более 500 фермеров смогут реализовывать свою продукцию без посредников. У них будут свои склады для хранения овощей и фруктов, а также холодильные и морозильные камеры. За аренду фермеры платить не будут, что в свою очередь положительно скажется на снижение цен для конечного потребителя.

Первые этажи возведены: в Актау продолжается строительство оптово-распределительного центра


Напомним, 22 сентября минувшего года во время визита в Мангистаускую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву обеспечить строительство коммунального и оптового рынка.

Благодаря тому, что продукция на данном рынке будет реализовываться сельхозпроизводителями напрямую, минуя посредников, население получит возможность приобретать продуктовые товары по более низким ценам.

Первые этажи возведены: в Актау продолжается строительство оптово-распределительного центра

Строительство рынка со складами и павильонами ведется в 36 микрорайоне. Напомним, что на территории рынка будет работать автовокзал на 750 мест для автомобилей и городского общественного транспорта, также предусмотрен пассажирский терминал на 500 человек. Добавим, что объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:59
Я правильно понимаю: фермеры сдают свою продукцию на ОПЦ, далее ее покупают пресловутые посредники и дальше все как обычно?
Или там будет сразу розничная торговля?
 
 

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