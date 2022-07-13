Первые этажи возведены: в Актау продолжается строительство оптово-распределительного центра

По словам директора ТОО «ОРЦ Актау» Бекзата Жеткизгенова, занимающегося строительством оптово-распределительного центра, работы идут по плану, первые этажи всех помещений объекта уже возведены, на данный момент ведутся монтажные работы.После сдачи объекта в эксплуатацию в павильонах более 500 фермеров смогут реализовывать свою продукцию без посредников. У них будут свои склады для хранения овощей и фруктов, а также холодильные и морозильные камеры. За аренду фермеры платить не будут, что в свою очередь положительно скажется на снижение цен для конечного потребителя.Напомним, 22 сентября минувшего года во время визита в Мангистаускую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву обеспечить строительство коммунального и оптового рынка.Благодаря тому, что продукция на данном рынке будет реализовываться сельхозпроизводителями напрямую, минуя посредников, население получит возможность приобретать продуктовые товары по более низким ценам.Строительство рынка со складами и павильонами ведется в 36 микрорайоне. Напомним, что на территории рынка будет работать автовокзал на 750 мест для автомобилей и городского общественного транспорта, также предусмотрен пассажирский терминал на 500 человек. Добавим, что объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.