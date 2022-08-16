Два спортивных зала открыли в Бейнеуском районе

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Спортивные залы расположены в посёлках Акжигит и Бейнеу. Смешанными единоборствами в районе занимаются более 400 спортсменов, около 50 из них показывают результаты на республиканских и международных соревнованиях. Воспитанники не раз привозили с соревнований медали, в том числе высшего достоинства.



Это было подчеркнуто на торжественной церемонии открытия спортивных залов, в котором участвовали руководитель управления физической культуры и спорта области Канат Жумабаев, аким района Бейнеубек Абилов и президент общественного фонда «Батыр боламын» Арман Уахап.



Именно этот фонд взял на себя социально важную миссию по открытию бесплатных спортивных залов для детей в отдалённых от центра районах Казахстана. По инициативе Армана Уахапа, по всей стране проводится акция с одноименным названием «Батыр боламын», в её рамках на сегодня открыты 15 спортзалов с охватом более 1200 детей. Их воспитанники уже отличились на соревнованиях и завоевали свои первые призовые места.



- Особенностью проекта по открытию бесплатных спортивных залов для детей является не только создание условий для занятий спортом детей из отдалённых населённых пунктов, но и их нравственное воспитание, пропаганда таких ценностей, как здоровый образ жизни, дружба, взаимопомощь, поддержка, - отметили в акимате Бейнеуского района.



Глава облспорта Канат Жумабаев отметил вклад сельской молодёжи в реализацию проекта. По его информации, в Бейнеуском районе спортом занимаются более 26 тысяч человек, полностью охвачены 19 спортивных секций.



- На открытых в двух посёлках спортзалах мы не остановимся. Эта инициатива будет продолжена, то есть данные объекты появятся во всех отдалённых аулах и других населённых пунктах. Ведь из них часто выходят чемпионы, - заключил Канат Жумабаев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.