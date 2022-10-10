Защита бизнеса - одна из главных задач

Фото ЦОК МО

- В концепции антикоррупционной политики предусмотрены конкретные меры, связанные с защитой бизнеса. Для компаний, работающих по закону и поддерживающих внедрение антикоррупционных стандартов, предусмотрены различные меры государственной поддержки. Это льготы и преференции, условные скидки в сфере закупок. В этих условиях каждый предприниматель должен обеспечить полную прозрачность своего бизнеса при работе с бюджетными деньгами, - сказал Саян Ахметжанов.



Фото ЦОК МО



В работе заседания приняли участие заместитель акима области Бекбол Орынбасаров, руководитель областного департамента антикоррупционной службы Адильхан Аширбаев, директор Палаты предпринимателей «Атамекен» Рашит Мустапаев, представители общественных объединений, квазигосударственного сектора и бизнеса, которые внесли предложения по развитию данной сферы, устранению барьеров.На мероприятии обсуждалась системная работа Агентства по защите бизнеса и проблемные вопросы в регионе.Адильхан Аширбаев отметил: «Этой важнейшей сфере мы будем уделять особое внимание и, используя все юридические механизмы и возможности, совместно с палатой «Атамекен» и другими уполномоченными органами будем продолжать работу, направленную на конкретные результаты».Директор Палаты предпринимателей «Атамекен» Рашит Мустапаев выразил готовность работать совместно с департаментом и создать благоприятную среду для предпринимателей.Представляя результаты проделанной работы, руководитель регионального филиала Республиканского общественного объединения» общенациональное движение против коррупции «Жаңару» Дайрабай Усипбаев отметил важность усиления общественного контроля в этой сфере.Организаторы подчеркнули, что по итогам мероприятия предложения участников будут приняты во внимание и учтены в дальнейшей совместной работе с представителями бизнеса и общественностью.