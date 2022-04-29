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Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:51

Просмотров: 187

В Жанаозене открылся центр обслуживания предпринимателей

Центр обслуживания предпринимателей был открыт при Жанаозенском филиале палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото ЦОК Мангистауской области
В центре обслуживания предпринимателей Жанаозена оказывают три вида услуг: юридические, маркетинговые, услуги по сопровождению кредитной документации. Граждане, желающие открыть собственное дело, могут обратиться в центр и получить помощь от построения бизнес-плана до получения кредита от государства. Стоит отметить, что услуги центр оказывает на бесплатной основе.

- Большинство из обратившихся - это граждане, желающие получить кредиты для развития аграрного бизнеса. Специалисты центра работают с теми, кто хочет развивать свое дело в области животноводства, в том числе заниматься коневодством и верблюдоводством, - говорит Акикат Шарапатдинов, директор Палаты предпринимателей «Атамекен» Жанаозена.



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