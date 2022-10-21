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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:19

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Платежи за электроэнергию: как быть с лицевым счетом и можно ли платить через Kaspi?

Уважаемые жители Мангистау! С 1 сентября в Мангистау введены новые тарифы, кроме того, в этом месяце вы получили жировки нового вида. Поэтому мы хотим ответить на самые часто задаваемые вопросы

Иллюстративное фото из открытых источников
Как теперь платить за электроэнергию?

- Жители Мангистау, как и прежде, могут оплачивать счета за электроэнергию через приложение Kaspi. Также можно платить через приложение «HalykBank».

Кроме того, работают кассы в Центре обслуживания потребителей (в 10 микрорайоне). Жители региона также могут произвести оплату через терминалы: Ю-Станция/ю-кошелек; терминалы ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан); кассы «Казпочты»; «Народный банк Казахстана»; «Касса24».

Что теперь будет с жировками?

- «Маңғыстау Жарық» ввел единую форму счета-квитанции за потребленную электроэнергию. Счета-квитанции нового образца с начислениями за сентябрь получили жители Актау в октябре. В новой форме счетов содержится вся необходимая информация, которую содержала предыдущая. Однако есть одно изменение - новая форма не содержит графу внесения текущих показаний, это связано с тем, что функцию по съему показаний осуществляет ГКП «АУЭС».




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Платежи за электроэнергию: как быть с лицевым счетом и можно ли платить через Kaspi?


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Комментарии ( 2 )

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  • ЁмоЁ
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:14
а огрызки бумаги с угрозой отключения и обязательной отправкой счёта оплаты на ватсап они перестанут отправлять? достали уже.
 
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  • ЁмоЁ
  • Ну Ну
  • cnnc
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:30
Хороша кормушка!!!Кто то ушленький протащил в закон дополнение о прокладках-и греет руки на всем Казахстане!!!И все молчат.Всех все устраивает...
 
 

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