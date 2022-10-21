Платежи за электроэнергию: как быть с лицевым счетом и можно ли платить через Kaspi?

Назад Вперед















- Жители Мангистау, как и прежде, могут оплачивать счета за электроэнергию через приложение Kaspi. Также можно платить через приложение «HalykBank».Кроме того, работают кассы в Центре обслуживания потребителей (в 10 микрорайоне). Жители региона также могут произвести оплату через терминалы: Ю-Станция/ю-кошелек; терминалы ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан); кассы «Казпочты»; «Народный банк Казахстана»; «Касса24».- «Маңғыстау Жарық» ввел единую форму счета-квитанции за потребленную электроэнергию. Счета-квитанции нового образца с начислениями за сентябрь получили жители Актау в октябре. В новой форме счетов содержится вся необходимая информация, которую содержала предыдущая. Однако есть одно изменение - новая форма не содержит графу внесения текущих показаний, это связано с тем, что функцию по съему показаний осуществляет ГКП «АУЭС».