Рекультивация хвостохранилища «Кошкар-ата» продолжается в Мангистау

Напомним, в сентябре 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату области в течение трёх лет завершить рекультивацию хвостохранилища. С этого момента прошёл почти год.На сегодняшний день проведены восстановительные работы на 200 гектарах, продолжается засыпка местного грунта и посадка чёрного саксаула.По словам заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Есенкоса Адильбаева, в этом году будут проведены восстановительные работы на площади более 335 гектаров.До этого в 2021 году была проведена рекультивация на 266,2 га земли. Также по выделенным финансам в 2022 году будет восстановлено 335,9 га, а в 2023-2024 годах будут проведены рекультивационные работы на 1008,1 га.В настоящее время на хвостохранилище Кошкар-ата ведутся восстановительные работы в соответствии с планом. На 88,2 га был посажен чёрный саксаул.Отметим, чёрный саксаул - дерево местной флоры, которое быстро приживается, выдерживает суровый мангистауский климат и задерживает песок. Его высаживают для защиты от песчаных бурь. Саксаул в Мангистау начали высаживать в 2016 году. К настоящему времени вокруг трёх сёл Мангистауского района - Үштаған, Тұщықұдық, Шебір, сформировался зелёный оазис на площади 451,8 гектаров. До конца 2022 года деревья высадят также вокруг села Сенек.Кроме того, защитную зелёную зону планируется создать вокруг хвостохранилища «Кошка-ата». Эта работа будет проделана до конца 2025 года.