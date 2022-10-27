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Опубликовано: Сегодня, 16:46

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Рекультивация хвостохранилища «Кошкар-ата» продолжается в Мангистау

В Мангистау продолжают работу по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-ата», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Напомним, в сентябре 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату области в течение трёх лет завершить рекультивацию хвостохранилища. С этого момента прошёл почти год.

На сегодняшний день проведены восстановительные работы на 200 гектарах, продолжается засыпка местного грунта и посадка чёрного саксаула.

По словам заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Есенкоса Адильбаева, в этом году будут проведены восстановительные работы на площади более 335 гектаров.

До этого в 2021 году была проведена рекультивация на 266,2 га земли. Также по выделенным финансам в 2022 году будет восстановлено 335,9 га, а в 2023-2024 годах будут проведены рекультивационные работы на 1008,1 га.

В настоящее время на хвостохранилище Кошкар-ата ведутся восстановительные работы в соответствии с планом. На 88,2 га был посажен чёрный саксаул.

Отметим, чёрный саксаул - дерево местной флоры, которое быстро приживается, выдерживает суровый мангистауский климат и задерживает песок. Его высаживают для защиты от песчаных бурь. Саксаул в Мангистау начали высаживать в 2016 году. К настоящему времени вокруг трёх сёл Мангистауского района - Үштаған, Тұщықұдық, Шебір, сформировался зелёный оазис на площади 451,8 гектаров. До конца 2022 года деревья высадят также вокруг села Сенек.

Кроме того, защитную зелёную зону планируется создать вокруг хвостохранилища «Кошка-ата». Эта работа будет проделана до конца 2025 года.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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  • Жанар
  • БО
 -гость- (Посетители) Сегодня, 17:04
ни кто не хочет заняться рекультивацией розового озера в г.Актау в районе Приозёрного .Хотя бы мусор убрать а то превратили в полигон для выброса мусора.
 
 

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