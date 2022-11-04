Бейнеуский студент занял первое место на республиканском чемпионате робототехники «KazRoboSport-2022»

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Тренер студента - преподаватель специальных дисциплин Елмурат Аяпов.
Чемпионат организован РБК «Казахстанская федерация спортивной и образовательной робототехники «КазРоботикс».
В чемпионате, который регулярно проводится с 2016 года, в этом году принял участие 131 конкурсант из 17 регионов.
Чемпионат организован РБК «Казахстанская федерация спортивной и образовательной робототехники «КазРоботикс».
В чемпионате, который регулярно проводится с 2016 года, в этом году принял участие 131 конкурсант из 17 регионов.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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