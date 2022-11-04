Бейнеуский студент занял первое место на республиканском чемпионате робототехники «KazRoboSport-2022»

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области

Тренер студента - преподаватель специальных дисциплин Елмурат Аяпов.



Чемпионат организован РБК «Казахстанская федерация спортивной и образовательной робототехники «КазРоботикс».



В чемпионате, который регулярно проводится с 2016 года, в этом году принял участие 131 конкурсант из 17 регионов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.