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Опубликовано: Сегодня, 11:59

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Бейнеуский студент занял первое место на республиканском чемпионате робототехники «KazRoboSport-2022»

В Астане на республиканском чемпионате по спортивной робототехнике «KazRoboSport-2022», который проходил со 2 по 3 ноября, студент III курса Бейнеуского политехнического колледжа Адиль Буркитбаев занял первое место в категории Робо-сумо 10x10, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Тренер студента - преподаватель специальных дисциплин Елмурат Аяпов.

Чемпионат организован РБК «Казахстанская федерация спортивной и образовательной робототехники «КазРоботикс».

В чемпионате, который регулярно проводится с 2016 года, в этом году принял участие 131 конкурсант из 17 регионов.



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