Мангистауский беркутчи стал бронзовым призёром чемпионата мира

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Члены национальной сборной достойно защищали честь Казахстана. Айшуак Тайманов из Мангистау, выступавший за сборную, завоевал бронзовую медаль на соревнованиях среди ястребов. Такая же награда досталась кыргызстанцу Салавату Айбекулы. В этой номинации первыми и вторыми стали Бексултан Сейтжан и Ерасыл Серикбек.
Первый чемпионат мира по национальному виду спорта проложил путь для развития охотничьего искусства на международном уровне.
- На 1-м чемпионате мира, 3-е место! С праздником Мангистау! Большой успех, победа общая! - написал Айшуак на своей личной странице в Facebook.
Ранее Айшуак Тайманов стал обладателем награды «Золотой пьедестал-2021» среди лучших беркутчи по национальным видам спорта.
На данный чемпионат приехали более 100 спортсменов из семи стран мира: Казахстана, Монголии, Кыргызстана, Турции, России, Украины, Китая. Их подопечными стали 61 беркут, 20 ястребов и 15 охотничьих собак.
Отметим, что мировое первенство организовали Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства РК, национальная спортивная ассоциация РК, Центр национальных и конных видов спорта, акимат Абайской области.
Первый чемпионат мира по национальному виду спорта проложил путь для развития охотничьего искусства на международном уровне.
- На 1-м чемпионате мира, 3-е место! С праздником Мангистау! Большой успех, победа общая! - написал Айшуак на своей личной странице в Facebook.
Ранее Айшуак Тайманов стал обладателем награды «Золотой пьедестал-2021» среди лучших беркутчи по национальным видам спорта.
На данный чемпионат приехали более 100 спортсменов из семи стран мира: Казахстана, Монголии, Кыргызстана, Турции, России, Украины, Китая. Их подопечными стали 61 беркут, 20 ястребов и 15 охотничьих собак.
Отметим, что мировое первенство организовали Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства РК, национальная спортивная ассоциация РК, Центр национальных и конных видов спорта, акимат Абайской области.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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